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У ЗСУ розповіли, яка кількість F-16 кардинально змінить ситуацію в небі

Аліна Дембіцька
21 серпня 2023, 17:40 оновлено 21 серпня, 17:40
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Винищувачі F-16 багатоцільові, тож, зокрема, можуть уражати літаки, наземні цілі й тили російської армії, підкреслив Юрій Ігнат.
Юрий Игнат, F-16
Ігнат розповів, яка кількість F-16 змінить ситуацію в небі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Для оновлення застарілого авіаційного парку Україні потрібно 128 американських винищувачів F-16. Така кількість прописана у візії Повітряних сил Збройних сил України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначив Ігнат, з такої кількості літаків можна створити близько чотирьох авіаційних бригад.

"На це число (128 літаків, - ред.) ми й спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи. Але приблизно 100 літаків справді потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

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За його словами, ці винищувачі багатоцільові, тож, зокрема, можуть уражати літаки, наземні цілі й тили російської армії.

Передача F-16 Україні

Як повідомляв Главред, 20 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Згодом стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Як зазначила заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а решту 5 – у 2025 році.

Після цього у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами". Посол Росії в Данії Володимир Барбін марить, що мовляв Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".

Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. За словами Юрія Ігната, F-16 здатні змінити хід подій. Вони здатні забезпечити Україні те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях.

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війна в Україні F-16 війна Росії та України Юрій Ігнат
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