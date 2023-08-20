Данія передасть Україні 19 літаків F-16, перші з'являться до Нового року - прем'єр

Прем'єрміністр Данії сподівається, що інші країни також допомагатимуть Україні захищати країну.

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Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Данія передасть Україні 19 сучасних винищувачів F-16. Про це заявила прем'єрміністр Данії Метте Фредеріксен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ви і ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. З початку війни Данія була на вашому боці, тому що ваша свобода - це наша свобода. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну", - заявила вона.

Метте Фредеріксен також висловила надію щодо того, що інші країни підуть по такому ж прикладу і будуть передавати Україні винищувачі.

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"Ми віримо, що данські винищувачі допоможуть вам захистити українське небо, український народ, і повернути землі, які по праву Вам належать", - додала вона.

Прем'єр Данії також додала, що перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а решту 5 - у 2025 році.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські пілоти вже розпочали навчання у Данії.

"19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією. Працюємо над швидкістю підготовки. Окремо обговорили сьогодні й можливість розширення тренувальних місій. Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність", - написав Зеленський.

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F - 16 Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

Однак нещодавно Повітряні сили України засмутили прогнозом. Юрій Ігнат вважає, що Україна не отримає F-16 цього року.

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