F-16 для України: у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами"

Передача Данією 19 винищувачів F-16 Україні нібито веде до ескалації війни, заявив Володимир Барбін.

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У РФ істерять через передачу F-16 Україні / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Посол Росії в Данії Володимир Барбін прокоментував намір Копенгагена передати Україні винищувачі F-16 для захисту від агресії РФ.

Він заявив, що передача Данією 19 винищувачів F-16 Україні нібито веде до ескалації війни. Про це повідомляє офіційний канал посольства.

Барбін марить, що мовляв Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".

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"Така позиція штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви. Іншого результату від рішення Данії про передачу F-16 Україні не буде", - упевнений посол.

Нагадаємо, у Данії поставили умову: F-16 ВСУ можуть використовувати тільки на своїй території. Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які Данія пообіцяла передати ЗСУ, тільки на своїй території. Таку заяву зробив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.

Раніше в Нідерландах накинулися на Рютте за плани поставок F-16 Україні. Рішення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про надання Україні винищувачі F-16 в обхід парламенту піддали критиці крайні ліві і праві партії країни.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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