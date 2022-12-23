За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, українські офіцери зможуть відносно легко і швидко навчитися користуватися системами Patriot.

У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, як системи Patriot вплинуть на хід війни / https://ua.depositphotos.com і АрмияИнформ

Американська система ППО Patriot суттєво посилять протиповітряну оборону України і легко можуть відігнати російські літаки від українських кордонів. Про це в інтерв'ю порталу Радіо Свобода заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був межею мрій в нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot - це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме бомбардувальники як ТУ-22М3 або екіпажі тактичної авіації ворога", — пояснив він.

За його словами, українські офіцери зможуть відносно легко і швидко навчитися користуватися системами Patriot.

"Комплекси західного зразка досить сучасні, дуже багато в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактора. Тому перевчитися на ці комплекси не велика проблема. Хоча для цього і потрібен певний час", - сказав Гнат

Офіцер також особливо зазначив - в України страшна потреба в самих різних системах ППО. І тому ЗСУ готові отримувати у західних партнерів у цьому плані "багато чого, що нам можуть запропонувати".

Передача ЗРК Patriot Україні

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

В ході пресконференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

При цьому російський диктатор Володимир Путін пригрозив "поклацати" про Patriot, які США нададуть Україні. Він вважає Patriot"застарілими системами".

ЗРК Patriot Patriot-американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Інші новини: