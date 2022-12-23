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Боєздатність армії РФ за 300 днів війни впала на 50% - глава Міноборони Британії

23 грудня 2022, 06:55
Концепція батальйонної тактичної групи РФ, яка пишається своєю військовою доктриною, не витримує українського опору, заявив Бен Уоллес.
Бен Уоллес, спалений танк РФ
ЗСУ ліквідували понад 4,5 тис. одиниць російської бронетехніки / Фото УНІАН , gov.uk

За десять місяців війни в Україні боєздатність армії країни-агресора Росії впала на 50%. Про це заявив глава Міністерства оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Як повідомляється на сайті уряду Сполученого Королівства, російські окупанти втратили понад 100 тисяч російських військових убитими, пораненими або дезертирами.

Збройні Сили України ліквідували понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів і сотні артилерійських установок.

"Концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже десять років пишається своєю військовою доктриною, не витримує українського опору. Боєздатність розгорнутих Сухопутних військ Росії знизилася на понад 50%", - підкреслив Уоллес.

Він додав, що на початку війни авіація РФ виконувала близько 300 вильотів на день, зараз їх десятки.

"А хвалений Чорноморський флот Росії – це трохи більше, ніж флотилія берегової оборони", - підкреслив міністр оборони Британії.

Також Уоллес додав, що на піку наступу Росія окупувала близько 27% українських земель, але на даний момент контролює всього лише близько 18% територій нашої країни.

Як відомо, російська влада приховує реальні втрати своєї армії у війні проти України. Ще у вересні колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж говорив, що армія РФ втратила понад 55 тисяч осіб убитими і 60-70 тисяч пораненими. Повернутися в лад зможуть лише 10%.

Наприкінці листопада радник глави Офісу президента Михайло Подоляк із посиланням на Генштаб і ГУР заявив, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила майже 200 тисяч військових, з них 90 тисяч убитими.

За даними Генштабу ЗСУ на 22 грудня, втрати російських окупантів із початку лютневого вторгнення перевищили 100 тис. осіб.

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