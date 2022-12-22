"Ми поклацаємо і Patriot": Путін істерично відреагував на поїздку Зеленського в США

Путін відреагував на появу Зеленського в США, де було оголошено про надання Україні ЗРК Patriot.

Володимир Путін / Скріншот YouTube

Глава країни-агресора Володимир Путін пообіцяв "поклацати" ті системи ППО Patriot, які США передадуть Україні.

"Кажуть, Patriot можуть туди (в Україну - ред.) поставити. Ну добре, нехай ставлять, ми поклацаємо і Patriot... ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре, ми просто будемо мати це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це робить, роблять даремно. Це просто затягування конфлікту, ось і все", - заявив російський диктатор 22 грудня.

Так, Путін відреагував на потяву Зеленського в США, де було оголошено про надання Україні ЗРК Patriot.

Путін порівняв ЗРК Patriot з російськими С-300 для того, щоб ще більше "заспокоїти" росіян.

"Це досить стара система. Вона не працює так, скажімо, як наша С-300", - додав глава Кремля.

Війна в Україні

Росія нібито хоче скоріше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі, заявив також Путін.

"Наша мета не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки - закінчити цю війну, ми до цього прагнемо і будемо прагнути", - сказав він.

При цьому диктатор додав, що всі збройні конфлікти закінчуються переговорами.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Візит Зеленського до США

Днями в Білому домі зробили заяву, згідно з якою Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею ЗРК Patriot. Навчати використанню ППО українців будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - вказувалося в повідомленні.

Пізніше глава Держдепу США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів з виділених Україні $1,85 млрд. підуть на системи протиповітряної оборони Patriot.

Під час пресконференції президенти України і США Зеленський і Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

"Чим швидше це стане ясно Києву, тим краще", - додав Путін.

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