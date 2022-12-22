glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ми поклацаємо і Patriot": Путін істерично відреагував на поїздку Зеленського в США

22 грудня 2022, 18:59
Путін відреагував на появу Зеленського в США, де було оголошено про надання Україні ЗРК Patriot.
Володимир Путін
Володимир Путін / Скріншот YouTube

Глава країни-агресора Володимир Путін пообіцяв "поклацати" ті системи ППО Patriot, які США передадуть Україні.

"Кажуть, Patriot можуть туди (в Україну - ред.) поставити. Ну добре, нехай ставлять, ми поклацаємо і Patriot... ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре, ми просто будемо мати це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це робить, роблять даремно. Це просто затягування конфлікту, ось і все", - заявив російський диктатор 22 грудня.

Так, Путін відреагував на потяву Зеленського в США, де було оголошено про надання Україні ЗРК Patriot.

Путін порівняв ЗРК Patriot з російськими С-300 для того, щоб ще більше "заспокоїти" росіян.

"Це досить стара система. Вона не працює так, скажімо, як наша С-300", - додав глава Кремля.

Війна в Україні

Росія нібито хоче скоріше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі, заявив також Путін.

"Наша мета не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки - закінчити цю війну, ми до цього прагнемо і будемо прагнути", - сказав він.

При цьому диктатор додав, що всі збройні конфлікти закінчуються переговорами.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Візит Зеленського до США

Днями в Білому домі зробили заяву, згідно з якою Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею ЗРК Patriot. Навчати використанню ППО українців будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - вказувалося в повідомленні.

Пізніше глава Держдепу США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів з виділених Україні $1,85 млрд. підуть на системи протиповітряної оборони Patriot.

Під час пресконференції президенти України і США Зеленський і Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

"Чим швидше це стане ясно Києву, тим краще", - додав Путін.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:28

Путін вперше вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну та несподівано змінив її цілі

20:25

РФ дістала зі старих запасів ракети "без мізків" - ЖдановВідео

20:10

Прикмети на 24 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік сім'я жила в достаткуВідео

20:03

Ірина Білик засвітилася в обіймах скандального Олексія Паніна

20:00

Гороскоп таро на тиждень 26 грудня - 1 січня: Овнам - фініш, Левам - магія, Рибам - перехрестя

Реклама
20:00

Простий тест по картинці розповість про ваше найближче майбутнє

20:00

Коли ставити новорічну ялинку, щоб цілий рік була удача та достаток: сприятливі дати

19:23

Актори Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу розповіли про різдвяні сімейні традиціїВідео

19:22

Чому американці та європейці не дають нам "усе і відразу"Погляд

19:09

"Світ не переживав ще такі речі": Шмигаль розповів, що чекає Україну в разі повного блекаутуВідео

19:05

"Апетит тирана": Польща та країни Балтії перебувають у списку цілей РФ - польське МЗСВідео

19:00

Як і де зустрічати Новий Рік 2023: важливі рекомендації, які допоможуть залучити удачу і успіхВідео

18:59

"Ми поклацаємо і Patriot": Путін істерично відреагував на поїздку Зеленського в СШАВідео

18:44

"Пика скоро лопне": Успенська показала наслідки пластики

18:18

Новий Рік без мандаринів: кому протипоказані цитрусовіВідео

18:02

Jerry Heil екстрено госпіталізована під час концерту - співачка отримала складний перелом

17:51

В Україні презентували портал про реформу містобудування

17:51

Королівський палац тряхне, як при землетрусі: принц Гаррі приготував "сюрприз" ЧарльзуВідео

17:44

Відомий український хореограф вперше стала матір'ю

17:40

Зеленський після візиту в США зустрівся з Дудою: про що говорили лідери ЄвропиВідео

Реклама
17:34

"Без нас неправильно": легендарний спортсмен з Росії в істериці через відсторонення росіянВідео

17:13

Стабілізація не раніше літа: у Міненерго дали сумний прогноз щодо ситуації в енергетиціВідео

17:00

Шикарне дерево простоїть багато років: як вибрати хорошу штучну ялинкуВідео

16:57

Кремль відчутно нервує: Пєсков закотив істерику через передачу Україні ЗРК PatriotВідео

16:51

Папарацці спіймали зірку Відчайдушних домогосподарок без макіяжу - як вона виглядає насправді

16:45

Рік сім'ї і любові: астролог назвав небезпечні дати для весілля в 2023 роціВідео

16:37

"Безпідставні звинувачення": в Ірані закотили істерику через виступ Зеленського в Конгресі

16:30

Модні теплі сукні зима 2023 неймовірної краси, в яких затишно навіть в морозВідео

16:23

Снігові замети і сильні морози: синоптики розповіли, яким буде Новий рік в УкраїніВідео

16:15

Бен Стіллер розтікся в компліментах виступу Зеленського в Конгресі

15:59

"Гауляйтер" згорів живцем: у Каховці підірвали авто разом з колаборантом ШтепоюВідео

15:54

"Пугачову - вижили, Ротару - українка": у РФ заявили, що у них закінчилися зірки

15:32

У Повітряних силах розповіли, скільки ЗСУ потрібно часу, щоб освоїти ЗРК PatriotВідео

15:28

"Маленький нікчемний цар": в ОП потролили Путіна, який наслідує ЗеленськогоВідео

15:15

"Було отримано під час п'янки": Гіркін розкрив деталі поранення Рогозіна

15:13

Не додавайте 2 інгредієнта в салат: божевільний рецепт Оселедця під шубою на Новий рік 2023Відео

14:44

"Любов у вині - вогонь у вогні": як варити глінтвейн правильноВідео

14:37

"Треба брати Київ, поки Зеленський не в Україні": пропагандистка Скабєєва закликає атакувати столицюВідео

14:32

Залп десятками крилатих ракет: РФ ударить по Україні 22 або 23 грудня - джерелоВідео

14:32

Улюблена невістка короля: Кейт Міддлтон отримала від Чарльза III новий титул

Реклама
13:56

"Америка продовжує свою лінію": у Путіна занили через візит Зеленського в СШАВідео

13:56

Україні дадуть зброю, а на РФ очікує поразка: Подоляк підбив підсумки візиту Зеленського до СШАВідео

13:51

Прикмети на 23 грудня: які 2 речі не можна робити, щоб не залишитися в бідіВідео

13:50

Гороскоп на 22 грудня 2022: Овнам - нестриманість, Близнюкам - натхнення, Рибам - економія

13:31

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

13:28

Подробиці вибуху в Донецьку: Рогозіна "вирахували" прикордонникиВідео

13:21

24 грудня телеканал 1+1 Україна стане доступний для всіх українців

13:06

Загоряння під час ремонту: у РФ загорівся горе-"авіаносець" Адмірал КузнєцовВідео

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня: Дівам - мистецтво, Ракам - робота, Терезам - романтикаВідео

12:59

У США є 3 моделі закінчення війни в Україні, дві з них відкинуті Зеленським - Washington Post

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти