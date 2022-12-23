Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну проти України – ISW

Диктатор РФ хоче "відбілити своє ім’я" перед росіянами, адже війна затягнулася, а нереалістичні цілі Кремля так і не досягнуті.

Путін хоче зняти з себе відповідальність за затяжну війну/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін намагається виправдатися перед росіянами і зняти з себе відповідальність за війну, яку він розв’язав проти України.

Тому останнім часом він робить заяви про те, що Росія нібито хоче якнайшвидше закінчити бойові дії. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

"Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат", – зазначають аналітики.

Такі заяви спрямовані на те, щоб виправдатися перед росіянами за затяжну війну.

"Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", – пояснюють аналітики ISW.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що глава Кремля Володимир Путін скасував свою щорічну пресконференцію, бо зрозумів, що став досяжною мішенню. Тому з міркувань безпеки російський диктатор переносить свої звернення в онлайн-формат.

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