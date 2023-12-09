Дефіцит в електромережі: у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла

В Україні хоч і є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде, заявив керівник Міненерго Герман Галущенко.

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У Міненерго розповіли, що дефіцит енергомережі поки не є критичним / УНІАН

В Україні хоча зараз і є в наявності невеликий дефіцит в енергетичній мережі, однак відключень світла поки не буде. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів керівник Міненерго

"Ніяких відключень не відбувалося. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання і зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит", - заявив він.

Галущенко додав, що дефіцит енергомережі не є критичним (і становить близько 1% споживання).

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"Тут ключове, що ми повинні забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не повинно цікавити, як ми вирішуємо дефіцит. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується", - підкреслив міністр.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Герман Галущенко, керівник Міністерства енергетики України, зазначив, що російські окупанти активно працюють над знищенням максимальної кількості об'єктів національної енергетичної системи. Управління сподівається, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вказав на те, що Росія здійснює розвідувальні дії і намагається отримати інформацію про стан енергетичної інфраструктури України.

Водночас, за інформацією британської розвідки, окупанти накопичили достатню кількість ракет на складах, щоб продовжувати повітряні атаки територією України.

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