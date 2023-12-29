Ракетний обстріл України: у 8 областях є відключення світла - Міненерго

Ракетні удари Росії по Україні 29 грудня призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури. У Київській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях у деяких населених пунктах фіксуються відключення світла. Ситуація в енергосистемі в цілому залишається контрольованою. Про це заявили у Міністерстві енергетики.
Як повідомили у пресслужбі Міненерго, у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях є пошкодження енергетичної інфраструктури. У деяких населених пунктах відключають світло.
У відомстві додали, що в цілому ситуація під контролем. Планових відключень світла не заплановано.
"Ситуація в енергосистемі стабільна і контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається", - підкреслили у Міністерстві енергетики.
Росія атакувала Україну ракетами і дронами
Війська РФ вранці 29 грудня атакували Україну різними типами ракет і дронами. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. У Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та інших містах і регіонах прогриміли вибухи. В результаті ворожих атак є постраждалі і загиблі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні 110 ракет. За словами глави держави, Москва максимально застосувала свій арсенал озброєнь. Окупанти потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури.
Росія атакувала Україну понад 150 ракетами і дронами, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Підрозділи української армії знищили 114 ворожих цілей. Ворог застосував 18 бомбардувальників Ту-95МС для здійснення атак.
Інші новини:
- У Дніпрі протягом години гриміли вибухи: горить торговельний центр - ЗМІ
- У Харкові після ударів РФ 22 прильоти: є поранені, загинула людина - мер Терехов
- Удар по пологовому будинку в Дніпрі і станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ