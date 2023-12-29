Ракетний обстріл України: у 8 областях є відключення світла - Міненерго

Масштабна ракетна атака агресора Росії призвела до проблем із електроенергією у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

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В Україні не планується планових відключень електроенергії - Міненерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ракетні удари Росії по Україні 29 грудня призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури. У Київській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях у деяких населених пунктах фіксуються відключення світла. Ситуація в енергосистемі в цілому залишається контрольованою. Про це заявили у Міністерстві енергетики.

Як повідомили у пресслужбі Міненерго, у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях є пошкодження енергетичної інфраструктури. У деяких населених пунктах відключають світло.

У відомстві додали, що в цілому ситуація під контролем. Планових відключень світла не заплановано.

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"Ситуація в енергосистемі стабільна і контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається", - підкреслили у Міністерстві енергетики.

Росія атакувала Україну ракетами і дронами

Війська РФ вранці 29 грудня атакували Україну різними типами ракет і дронами. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. У Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та інших містах і регіонах прогриміли вибухи. В результаті ворожих атак є постраждалі і загиблі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні 110 ракет. За словами глави держави, Москва максимально застосувала свій арсенал озброєнь. Окупанти потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури.

Росія атакувала Україну понад 150 ракетами і дронами, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Підрозділи української армії знищили 114 ворожих цілей. Ворог застосував 18 бомбардувальників Ту-95МС для здійснення атак.

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