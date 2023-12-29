'Жодну не збили': Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

Російські окупанти з 24 лютого 2022 року застосували для ракетних ударів по території України 300 ракет Х-22, однак жодна з них не була збита силами протиповітряної оборони. Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Ракета Х-22 летить зі швидкістю чотири тисячі кілометрів на годину, вона заходить на свою ціль здебільшого по балістичній траєкторії, тому і для її перехоплення потрібні спеціальні засоби. Потрібні такі системи ППО як Patriot, тому з цими ракетами не так просто", - зазначив Юрій Ігнат.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, з початку повомасштабного вторгнення росіяни застосували понад 300 ракет такого типу.
"Крім Х-22, у них є іще модернізована версія цієї ракети - Х-32. Імовірно, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети", - сказав він.
Юрій Ігнат також додав, що засобам ППО не вдалось збити жодної ракети даного типу.
"Не було збито. Ворог їх застосовує на тих напрямках – південний, східний напрямок, і з півночі, атакуючи Харківську область", – додав Ігнат.
Ракетний удар по Україні
29 грудня російські окупанти здійснили атаку на Україну, випустивши 158 ракет різних типів та використавши дрони Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Росіяни атакували критичну, промислову та військову інфраструктуру. У результаті є постраждалі та загиблі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
У п'ятницю вранці, внаслідок ракетної атаки Росії на Запоріжжя, загинули двоє людей. Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.
Уранці 29 грудня в Одесі сталися вибухи під час масованого обстрілу, який здійснили російські окупанти. За словами глави Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, внаслідок ракетного удару в Одесі загинули дві людини.
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