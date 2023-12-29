'Жодну не збили': Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

Речник Повітряних Сил зазначив, що для ракетного удару по території України 29 грудня 2023 року росіяни могли застосувати нову модифікацію ракет типу Х-22.

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Росіяни, ймовірно, застосували нову модифікацію ракет для удару по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти з 24 лютого 2022 року застосували для ракетних ударів по території України 300 ракет Х-22, однак жодна з них не була збита силами протиповітряної оборони. Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракета Х-22 летить зі швидкістю чотири тисячі кілометрів на годину, вона заходить на свою ціль здебільшого по балістичній траєкторії, тому і для її перехоплення потрібні спеціальні засоби. Потрібні такі системи ППО як Patriot, тому з цими ракетами не так просто", - зазначив Юрій Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, з початку повомасштабного вторгнення росіяни застосували понад 300 ракет такого типу.

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"Крім Х-22, у них є іще модернізована версія цієї ракети - Х-32. Імовірно, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети", - сказав він.

Юрій Ігнат також додав, що засобам ППО не вдалось збити жодної ракети даного типу.

"Не було збито. Ворог їх застосовує на тих напрямках – південний, східний напрямок, і з півночі, атакуючи Харківську область", – додав Ігнат.

Ракетний удар по Україні

29 грудня російські окупанти здійснили атаку на Україну, випустивши 158 ракет різних типів та використавши дрони Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Росіяни атакували критичну, промислову та військову інфраструктуру. У результаті є постраждалі та загиблі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У п'ятницю вранці, внаслідок ракетної атаки Росії на Запоріжжя, загинули двоє людей. Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Уранці 29 грудня в Одесі сталися вибухи під час масованого обстрілу, який здійснили російські окупанти. За словами глави Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, внаслідок ракетного удару в Одесі загинули дві людини.

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