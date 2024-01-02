Через обстріли РФ залишилися без світла 250 тисяч осіб - "Укренерго"

Як кажуть фахівці, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

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Всього через бойові дії та з інших причин без світла вранці 2 січня залишаються 439 населених пунктів / колаж Главред, фото УНІАН

Через наслідки масованої ракетної атаки країни-агресора РФ є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. В результаті виявилися знеструмлені понад 250 тисяч споживачів. Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook "Укренерго".

Всі екстрені відключення електрики пов'язані з обстрілами. Але при цьому диспетчерський центр "Укренерго" використання графіків відключення електроенергії не має наміру використовувати.

Як кажуть фахівці, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

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Трохи пізніше інформацію про те, що графіків відключень світла не буде, підтвердив Сергій Коваленко - керівник компанії Yasno, яка постачає електрику.

"Щодо світла все загалом "нормально". Графіків ніяких не буде. Потрібен деякий час на відновлення після пошкодження. Велика подяка і вдячність силам ППО, які змогли відбитися від 60+ ракет і 10+ "Кинджалів"", - написав він.

Також відомо, що станом на ранок 2 січня знеструмлено через негоду 14 населених пунктів - усі у Хмельницькій області.

Всього через бойові дії та з інших причин без світла вранці 2 січня залишаються 439 населених пунктів.

Атака РФ на Україну 2 січня

Вранці 2 січня в Україні оголошено повітряна тривога у ряді областей-окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

Згодом серія вибухів прозвучала в Харкові, Києві та інших містах.

Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.

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