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В Україні стурбовані новим наступом РФ: в ISW оцінили загрози на фронті

Юлія Закрепа
1 березня 2024, 10:39
Окупанти можуть вирішити скоригувати майбутні наступальні операції на основі успіху, якого вони досягли в наступі на оборонні рубежі ЗСУ.
В Україні стурбовані новим наступом РФ: в ISW оцінили загрози на фронті
ЗСУ готуються до наступу окупантів / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 18 окрема бригада армійської авіації, скріншот: deepstatemap

У свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Україна стурбована можливістю значних територіальних здобутків Росії влітку 2024-го, якщо триватимуть затримки із західною безпековою допомогою.

Аналітики ISW опираються на статтю американського видання Bloomberg, у якій йдеться про те, що внутрішні українські оцінки свідчать, що просування вздовж лінії фронту армії РФ може набрати значних обертів до літа 2024 року, якщо партнери України не збільшать запаси артилерійських боєприпасів.

Також Bloomberg повідомляє, що близькі до українського керівництва джерела заявляють: Київ очікує, що російські сили вирішать між тим, щоб продовжувати зосереджуватися на поступовому тактичному просуванні та готуватися до більшої спроби прориву влітку 2024-го - залежно від результатів поточних наступальних операцій війська. Зокрема, про підготовку РФ до нового наступу наприкінці травня або влітку цього року заявляв і президент України Володимир Зеленський.

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"Наразі російські війська намагаються використати тактичні можливості, які надає російське захоплення Авдіївки, і намагаються просунутися якомога далі в цьому районі, перш ніж українські війська створять оборонні рубежі, які важко пробити", - йдеться у звіті аналітиків.

Зазначається, що окупанти можуть вирішити скоригувати майбутні наступальні операції на основі успіху, якого вони досягли в наступі на оборонні рубежі ЗСУ на захід і північний захід від Авдіївки. Своєю чергою, українська оборона в районі міста може вплинути на уявлення Росії про ширший стан оборони України вздовж лінії фронту.

В ISW також зауважують, що загарбники проводять наступальну операцію за кількома напрямками вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли значних успіхів у цьому районі.

"Здатність Росії досягти значних успіхів в оперативному плані все ще значною мірою залежить від рівня підтримки України Заходом. Оскільки добре забезпечені українські сили довели, що вони можуть перешкодити окупантам отримати навіть незначні успіхи під час широкомасштабних російських наступальних зусиль", - наголошують в Інституті.

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що найближчими тижнями РФ може захопити нові населені пункти біля Авдіївки. Окупанти намагаються використовувати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій.

В ISW викрили Шойгу на брехні про ситуацію на Херсонщині. Міноборони РФ спеціально перебільшують територіальні здобутки, яких насправді немає. Так вони намагаються показати нещодавні тактичні досягнення перед президентськими виборами в березні 2024 року.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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