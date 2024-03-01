УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Погода у березні: синоптики розповіли, де буде найтепліше в Україні

Юлія Закрепа
1 березня 2024, 09:26
На більшій частині території України перехід середньої добової температури через +5 градусів.
Погода у березні: синоптики розповіли, де буде найтепліше в Україні
Яка погода буде у березні / фото: pexels

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що у березні 2024 року середньомісячна температура прогнозується у межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми, передає Укргідрометцентр.

Яка погода буде у березні

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в березні середня місячна температура повітря складає 0-6 градусів тепла, на високогір‘ї Карпат 3 градусів морозу.

відео дня

Абсолютний мінімум температури повітря становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-26 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, у гірських районах та на Закарпатті місцями 56-106 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм.

На більшій частині території України перехід середньої добової температури через +5 градусів у бік підвищення відбувається у другій та третій декадах березня, лише в Карпатах та у північно-східних областях - у першій декаді квітня, повідомляють синоптики.

Погода в Україні

Нагадаємо, що в Україну суне погода з аномальними температурами. У двох областях України оголосили 3 рівень небезпеки, там можуть зійти великі снігові лавини. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у березні. Якщо у перші десять днів березня ймовірність опадів у нашій країні буде невеликою, то у другій декаді ймовірність опадів збільшиться, попередив синоптик.

Синоптик Наталія Птуха повідомила, що після 5 березня буде температурний "сюрприз". Антициклон дещо посилиться на середину наступного тижня. Нічна температура може навпаки, дещо знизитись у більшості регіонів.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода весна прогноз погоди березень
Реклама

Головне за день

В Україні стурбовані новим наступом РФ: в ISW оцінили загрози на фронті

В Україні стурбовані новим наступом РФ: в ISW оцінили загрози на фронті

10:39 Україна
Польща наростила поставки продукції з РФ на тлі блокади кордону з Україною – УП

Польща наростила поставки продукції з РФ на тлі блокади кордону з Україною – УП

09:59 Світ
Коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію: нардеп назвав терміни

Коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію: нардеп назвав терміни

09:46 Україна
Всі головні новини

Популярне

Король Чарльз більше не побачить своїх онуків: що сталося 5690

Король Чарльз більше не побачить своїх онуків: що сталося

Якщо пошлете війська в Україну: Путін пригрозив ударом ядеркою і ракетами по Заходу 5565

Якщо пошлете війська в Україну: Путін пригрозив ударом "ядеркою" і ракетами по Заходу

Вже йдуть бої в межах села : РФ захоплює два населених пункти на Донбасі 4182

"Вже йдуть бої в межах села": РФ захоплює два населених пункти на Донбасі

Церковне свято 1 березня: що не можна робити на Явдоху 2923

Церковне свято 1 березня: що не можна робити на Явдоху

Останні новини

10:39

"Автівка розіб'ється, а в будинок прилетить ракета": Росс назвав небезпечні дні березня 2024

10:39

В Україні стурбовані новим наступом РФ: в ISW оцінили загрози на фронті

10:01

"Діти страждають": Анна Саліванчук зізналася про розлучення з чоловіком-нардепом

09:59

Польща наростила поставки продукції з РФ на тлі блокади кордону з Україною – УПФотоВідео

09:46

Коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію: нардеп назвав терміни

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
09:26

Погода у березні: синоптики розповіли, де буде найтепліше в Україні

09:12

Заява Макрона - сигнал для РФ: як країни НАТО реагують на російську загрозуПогляд

09:10

"Бавовна" у Дзержинську: дрони могли атакувати завод, що виробляє вибухівку - ЗМІВідео

08:52

"Хоче повну капітуляцію України": в ISW розкрили плани Путіна про ядерну війну

Реклама
08:30

Гороскоп на березень-2024 від Влада Росса: в яких справах щаститиме на початку весниЕксклюзив

08:21

"Другий фронт": експерт розкрив, на яку країну і якими силами Росія готує нападВідео

07:57

Вночі на Полтавщині стався землетрус: що відомо

07:35

Як багато літер M є серед N: тільки геній розгадає загадку за 3 секунди

07:24

Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу

06:50

Франція передасть ЗСУ сотню дронів Delair: коли їх відправлять в Україну

06:35

Як правильно казати – "резинка" чи "гумка" для волосся: мовознавець здивував відповіддюВідео

06:10

Чому у НАТО бояться РФ та з усіх сил уникають прямого зіткненняПогляд

05:30

"Політика Америки": експерт розкрив песимістичний сценарій закінчення війни в УкраїніВідео

05:00

Як дізнатися характер за формою нігтів: манікюр розповість все про людину

04:37

Росіяни перекинули до Севастополя черговий ВДК

Реклама
04:15

Дівчина Бреда Пітта показала публічно подарунок від актора

03:45

Армія РФ має 2 слабких місця: експерт сказав, які проблеми гальмують окупантівВідео

03:15

Катерина Тишкевич поділилася чарівними фото з чоловіком

02:47

Засмічення зникне за 5 хвилин без використання вантуза: сантехнік розкрив секрет

02:24

Для чого потрібен режим польоту у телефоні: особливості, про які знають одиниці

02:12

Особливо із жерсті: чому не можна ставити відкриті банки в холодильник

01:39

"Ейфорія сильно нашкодила": Бадрак оцінив ризик нового наступу РФ на Харків

00:38

Гарік Кричевський показав рідкісне фото 20-річного сина-красунчика

29 лютого, четвер
23:33

"Роздратувала" критика: Шольц назвав нову причину, через яку Україна не отримає Taurus

23:11

У США намагаються виділити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

23:03

Дженніфер Лопес зробила несподіване зізнання про нарцистичну матір

22:54

"Симпатична дівчина - не завадило б поголити": у Мережі з'явилося свіже фото Винника

22:50

У Росії зібралися "ховати" Леоніда Агутіна

22:41

Остін вважає імовірною війну НАТО з Росією: зʼявилась реакція Москви

22:33

Прийняв останній бій: на Тендріській косі загинув 21-річний спецпризначенець

22:28

"Люди не хочуть іти до ТЦК": військовий назвав ефективнішу альтернативу мобілізації

22:27

Доросла дочка Уілла Сміта похвалилася шикарною фігурою

21:46

"Дивишся і нудить": Андрій Бєдняков розкрив правду про Регіну Тодоренко

21:41

Наступ РФ на Київ: у КМВА прокоментували готовність міста "зустрічати" росіян

21:21

В Україні злітає в ціні популярний овоч: що буде з ціною далі

Реклама
21:08

Відправка військ - неприйнятна: Європа не збирається воювати в Україні - Фіала

20:30

"Втрачають техніку на під'їзді до позиції": Євлаш про бої під часовим Яром

20:22

Зеленський каже, що Росія "не зупиниться" і готує нові хвилі дестабілізації

20:14

"Залітає шалена кількість піхоти": Жорін розкрив деталі боїв на околицях Авдіївки

19:37

Туман і 6 градусів морозу: якою буде погода у перший день весни

19:31

Словаччина хоче посадити Україну за стіл переговорів з РФ, щоб вийти з "глухого кута"

19:28

Місячний календар на 1 березня: які можливості не можна упускати в цей день

19:25

"Кожне слово зважене": Макрон зробив нову заяву про відправку військ

19:13

В ударах ЗСУ по кораблях російського флоту два завдання - експерт

19:10

У Придністров'ї сепари таки учудилиПогляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти