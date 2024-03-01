Погода у березні: синоптики розповіли, де буде найтепліше в Україні

На більшій частині території України перехід середньої добової температури через +5 градусів.

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Яка погода буде у березні / фото: pexels

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що у березні 2024 року середньомісячна температура прогнозується у межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми, передає Укргідрометцентр.

Яка погода буде у березні

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в березні середня місячна температура повітря складає 0-6 градусів тепла, на високогір‘ї Карпат 3 градусів морозу.

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Абсолютний мінімум температури повітря становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-26 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, у гірських районах та на Закарпатті місцями 56-106 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм.

На більшій частині території України перехід середньої добової температури через +5 градусів у бік підвищення відбувається у другій та третій декадах березня, лише в Карпатах та у північно-східних областях - у першій декаді квітня, повідомляють синоптики.

Погода в Україні

Нагадаємо, що в Україну суне погода з аномальними температурами. У двох областях України оголосили 3 рівень небезпеки, там можуть зійти великі снігові лавини. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у березні. Якщо у перші десять днів березня ймовірність опадів у нашій країні буде невеликою, то у другій декаді ймовірність опадів збільшиться, попередив синоптик.

Синоптик Наталія Птуха повідомила, що після 5 березня буде температурний "сюрприз". Антициклон дещо посилиться на середину наступного тижня. Нічна температура може навпаки, дещо знизитись у більшості регіонів.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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