РФ має 'значні успіхи' на фронті: в ISW викрили Шойгу на брехні

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували останні заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу начебто значні "бойові перемоги" мають політичні цілі напередодні майбутніх виборів президента Росії.

В ISW зазначають, що 27 лютого Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії і повідомив, що російські війська продовжують посилення позицій на Авдіївському і Куп'янському напрямках. Він заявив, що російські війська витіснили українські війська з Ласточкиного та Сіверного та Побєди, і стверджував, що російські сили захопили близько 327 квадратних кілометрів території з початку 2024 року.

В ISW викрили Шойгу на брехні. Аналітики оцінюють, що від 1 січня 2024 року російські війська захопили близько 205 квадратних кілометрів, і Шойгу, ймовірно, навмисно перебільшив російські територіальні здобутки.

ISW додають, що Міноборони Росії, ймовірно, намагається використовувати нещодавні тактичні досягнення, щоб отримати позитивний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Шойгу заявив про взяття Кринок на Херсонщині. Експерт Олександр Коваленко розповів, що насправді там відбувається. Він вважає, що Путін змусив Шойгу зробити таку заяву, пославшись на доповідь генерала Теплинського.

Роман Світан розповвів про важкі бої в Кринках. На Лівобережжі Херсонської області Сили оборони України у важких боях знищують ворога. Зараз головне завдання Збройних сил України на Лівому березі - це розвідка боєм.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.