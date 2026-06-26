Є загиблий та поранений: У Харкові чоловік з ножем напав на військових ТЦК

Один із військовослужбовців, попри реанімаційні заходи, помер від численних ножових поранень.

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у Харкові напали на військовослужбовців ТЦК / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, ua.depositphotos.com

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У Харкові чоловік з ножем напав на групу оповіщення ТЦК та СП

Внаслідок чого один військовий загинув, ще одного госпіталізовано

Після скоєного нападник утік, його розшукують

У Харкові під час заходів з оповіщення невідомий чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК.

Двоє військових отримали поранення. Одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Іншого, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати не вдалося - військовий помер від численних ножових поранень. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП.

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Зазначається, що після того як старший групи оповіщення, військовий ЗСУ представився громадянину, чоловік раптово дістав ніж і напав на нього та інших військових.

"Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень", - йдеться в повідомленні.

Після скоєного нападник утік. Наразі зловмисник перебуває в розшуку. Правоохоронці намагаються встановити його місцеперебування.

Напади на ТЦК та СП в Україні - новини за темою

Главред раніше писав, що на Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК та СП. Двох поранених госпіталізували у важкому стані. Співробітники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилось, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, 30 квітня в місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного ТЦК та СП. Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату.

Крім того, 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК та СП загинув унаслідок ножового поранення в шию.

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Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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