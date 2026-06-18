Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі

Українські правоохоронці мають провести експертизи та ідентифікувати тіла.

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До України повернули тіла 522 загиблих українських військових / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Коротко:

Україна повернула тіла 522 тіл загиблих, які, ймовірно, належать українським військовим

Правоохоронці проведуть експертизи для ідентифікації всіх тіл

В рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, які за словами російської сторони належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні. відео дня

Над процесом повернення працювали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також ДСНС та інших підрозділів Сектору безпеки та оборони.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - зазначчили в коордштабі.

Повернення загиблих військових - останні новини

Як писав раніше Главред, Україна провела черговий етап репатріаційних заходів, у межах яких вдалося повернути тіла 528 загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим. По це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Нагадаємо, 9 квітня 2026 року у межах репатріації тисячі тіл загиблих українських військових правоохоронці та експерти МВС також проводили масштабну ідентифікацію полеглих захисників, а процес повернення став можливим завдяки координації силових структур і міжнародних партнерів. Росія тоді передала Україні 1000 тіл. Після завершення експертиз тіла мали передати родинам для поховання.

Як раніше повідомляв Главред, 29 січня Росія передала Україні 1000 тіл загиблих військових. Координаційний штаб заявляв про початок нових етапів судово-медичної ідентифікації. До репатріаційних заходів тоді також долучався Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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