Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі

Інна Ковенько
18 червня 2026, 14:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Українські правоохоронці мають провести експертизи та ідентифікувати тіла.
Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі
До України повернули тіла 522 загиблих українських військових / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Коротко:

  • Україна повернула тіла 522 тіл загиблих, які, ймовірно, належать українським військовим
  • Правоохоронці проведуть експертизи для ідентифікації всіх тіл

В рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, які за словами російської сторони належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Над процесом повернення працювали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також ДСНС та інших підрозділів Сектору безпеки та оборони.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - зазначчили в коордштабі.

Повернення загиблих військових - останні новини

Як писав раніше Главред, Україна провела черговий етап репатріаційних заходів, у межах яких вдалося повернути тіла 528 загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим. По це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Нагадаємо, 9 квітня 2026 року у межах репатріації тисячі тіл загиблих українських військових правоохоронці та експерти МВС також проводили масштабну ідентифікацію полеглих захисників, а процес повернення став можливим завдяки координації силових структур і міжнародних партнерів. Росія тоді передала Україні 1000 тіл. Після завершення експертиз тіла мали передати родинам для поховання.

Як раніше повідомляв Главред, 29 січня Росія передала Україні 1000 тіл загиблих військових. Координаційний штаб заявляв про початок нових етапів судово-медичної ідентифікації. До репатріаційних заходів тоді також долучався Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Читайте також:

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися "тепловий купол"

Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися "тепловий купол"

15:05Синоптик
Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ

Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ

14:11Війна
Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі

Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі

14:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Гороскоп Таро на сьогодні, 18 липня: Раку — нова подорож, Стрільцю — крок назад

Гороскоп Таро на сьогодні, 18 липня: Раку — нова подорож, Стрільцю — крок назад

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Останні новини

15:29

Помилка, яку роблять майже всі: як сказати "на ночь глядя" українською

15:25

Оберіг чи загроза: які дерева дарують затишок, а які — псують оселю

15:22

Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

15:21

Казати "Коля" — неправильно: як насправді слід звертатися до Миколи українською

15:05

Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися "тепловий купол"

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
14:32

Люди будують огорожі з сонячних панелей, адже вони дешевші за дерево

14:20

Про засмічення труб можна буде забути: який домашній засіб достатньо засипати у злив

14:14

Колір має значення: які автомобілі витрачають більше пального вліткуВідео

14:11

Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ

Реклама
14:10

Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі

14:00

25 років легенди — ювілей моделі BAPE STA™ новини компанії

13:59

"П'ятизначна сума": Валевська розповіла, як заборгувала Кондратюку шалені гроші

13:43

Повернулися в минуле: людей із модними гаджетами помітили на старих фото

13:14

Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін

13:11

Мито на декоративний камінь зупиняє багаторічний експорт української сировини за заниженими цінами — експерти

13:10

Молодша на 17 років: Пономарьов вперше з’явився в обіймах з коханою

12:59

"Буде палати і ваша Москва": Зеленський зробив жорстке попередження Росії

12:51

"Плачу": Цекало покинув дружину в найважчий момент

12:42

РФ запустила балістику по великому обласному центру: є загиблий і поранені

12:22

Скло духовки буде блищати без подряпин: підходить для будь-якого дому

Реклама
12:01

Китайський гороскоп на завтра, 19 червня: Півням — агресія, Мавпам — пікантність

11:58

Україна цього року отримає нові F-16: скільки літаків передасть Бельгія

11:44

Навіщо дачники проколюють стебла помідорів мідним дротом: несподівана відповідьВідео

11:42

Гороскоп Таро на завтра, 19 червня: Овнам — говорити, Леву — успіх

11:31

Вперше в такому образі: Пугачова та Орбакайте взяли участь у приголомшливій фотосесії

11:27

Чому в’януть помідори: 6 неочевидни причин, які гублять урожай

11:22

У Тернополі чоловік забарикадувався в квартирі та утримував жінку: що відомо

11:14

Біженцям з України можуть обмежити в’їзд до ЄС: кого торкнеться посилення правил

11:10

Гроші з’являться несподівано: три знаки зодіаку розбагатіють влітку 2026 року

11:04

"Піднялися всі хвороби": розбита Могилевська розповіла про пережитий ударВідео

10:51

Гороскоп на завтра, 19 червня: Дівам - гнів, Скорпіонам - особлива зустріч

10:46

Вдруге за тиждень: дрони "розгромили" НПЗ в Москві, деталі масштабного ударуВідео

10:36

Ворог посилив штурми на важливому напрямку: Волошин розкрив, де зараз найгарячіше

10:04

Повернуть дітей на батьківщину: принц Гаррі та Меган Маркл ухвалили важливе рішення

09:55

Перетворення Криму на острів: у Кремлі різко відреагували на план України

09:48

Трамп готовий дозволити виробництво американської зброї в Україні та Європі — Bloomberg

09:25

Кріп виросте пишним і соковитим: чим підживити зелень для швидкого росту

08:25

Десятки вибухів і пожеж: дрони завдали удару по стратегічних мостах у КримуВідео

08:01

Летіли дрони та балістика: РФ вночі атакувала Україну - де гриміли вибухи

07:03

НПЗ добивають: дрони атакували Москву, над містом — вогонь і клуби чорного димуВідео

Реклама
05:55

Лобода різко висловилася щодо "продажу" будинку в РФ — що вона повідомила

05:37

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщентВідео

05:10

Відкриється грошовий період: чотири знаки зодіаку скоро зможуть розбагатіти

04:41

Навіщо в автобусах і вантажівках часів СРСР було величезне кермо: несподівана причина

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

03:33

Більше жодних очікувань: які знаки китайського зодіаку знайдуть успіх

03:06

Коли збирати врожай моркви: таємна ознака, про яку знають не всі дачники

02:30

Картопля вийде золотистою та хрусткою: що додати перед запіканням

01:46

"Може багато змінити": Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом та Макроном

01:08

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти