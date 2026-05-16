Україна повернула 528 тіл загиблих українських військових - що відомо

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про повернення тіл українських військових в рамках репатріаційних заходів.

Україна повернула 528 тіл загиблих військових

Україна повернула тіла 528 імовірних українських військових

Правоохоронці проведуть експертизи для ідентифікації всіх тіл

Процес репатріації пройшов за сприяння Червоного Хреста

Україна провела черговий етап репатріаційних заходів, у межах яких вдалося повернути тіла 528 загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим. По це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації репатрійованих тіл загиблих.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній та скоординованій роботі представників штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Також у штабі висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за підтримку та сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

"Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 квітня 2026 року у межах репатріації тисячі тіл загиблих українських військових правоохоронці та експерти МВС також проводили масштабну ідентифікацію полеглих захисників, а процес повернення став можливим завдяки координації силових структур і міжнародних партнерів. Росія тоді передала Україні 1000 тіл. Після завершення експертиз тіла мали передати родинам для поховання.

Як раніше повідомляв Главред, 29 січня Росія передала Україні 1000 тіл загиблих військових. Координаційний штаб заявляв про початок нових етапів судово-медичної ідентифікації. До репатріаційних заходів тоді також долучався Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Зазначимо - повернення тіл 1000 загиблих героїв-військових у вересні 2025 року стало одним із найбільших етапів репатріації від початку повномасштабної війни, після якого слідчі та експерти МВС у найкоротші терміни розпочали встановлення особистостей полеглих.

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

