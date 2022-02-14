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В Україні за рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок, ніж раніше: причина

14 лютого 2022, 19:09

Серед причин у відмовах - відсутність інформації про документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою.

нерухомість, житло
В Україні стали менше житла вводити в експлуатацію / УНІАН

В Україні вдвічі зросла кількість відмов у введенні в експлуатацію житлових багатоповерхівок порівняно з попереднім роком. Однак повернень документів замовнику без рішення про видачу або відмову стало менше, випливає з даних системи Pro.Monitor.Estate.

Відзначається, що всього в 2021 році сертифікатів про введення в експлуатацію було видано більше ніж в 2020-му році – 924. 512 з них - за класами СС3 що передбачає значні наслідки (житлові та громадські будівлі висотою понад 100 м) і 412 – СС2 що передбачає середні наслідки (житлові та громадські будівлі висотою від 73,5 м до 100 м).

Відомо, що це пов'язано зі скасуванням обов'язкової сплати замовниками будівництва пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту. Також повідомляється, що 1 січня 2021 року пайові внески скасували, проте ті хто уклав договори в 2019-2020 були змушені їх платити, а ті, хто не обтяжив себе зобов'язаннями дочекалися початку нового року.

Тим часом, минулого року було 675 відмов у видачі сертифікатів і більшість з них обумовлено значними порушеннями на будівництві, безпосередньо впливають на експлуатацію будівель.

Серед причин у відмовах-відсутність інформації про документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою. Тобто, забудовники намагалися узаконити будівлю на землі, до якої не мали ніякого відношення (самовільне будівництво).

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читайте такожЩе одна багатоповерхівка Києва перейшла на дрова: в чому проблемаНагадаємо, ціни на оренду житла в Україні злетять на 10-15% протягом року. Таким чином, у столиці знімати квартиру може стати дорожче на кілька тисяч. В кінці поточного року оренда "двушки", якщо вірити прогнозу, може досягти 23 тисяч гривень, а" троячки " - 37 тисяч.

Також Главред повідомляв, що Січень в 2022 році традиційно став одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Хоча у столичне житло українці на початку 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж у 2021-му.

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