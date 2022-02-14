В Україні за рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок, ніж раніше: причина

В Україні стали менше житла вводити в експлуатацію / УНІАН

В Україні вдвічі зросла кількість відмов у введенні в експлуатацію житлових багатоповерхівок порівняно з попереднім роком. Однак повернень документів замовнику без рішення про видачу або відмову стало менше, випливає з даних системи Pro.Monitor.Estate.

Відзначається, що всього в 2021 році сертифікатів про введення в експлуатацію було видано більше ніж в 2020-му році – 924. 512 з них - за класами СС3 що передбачає значні наслідки (житлові та громадські будівлі висотою понад 100 м) і 412 – СС2 що передбачає середні наслідки (житлові та громадські будівлі висотою від 73,5 м до 100 м).

Відомо, що це пов'язано зі скасуванням обов'язкової сплати замовниками будівництва пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту. Також повідомляється, що 1 січня 2021 року пайові внески скасували, проте ті хто уклав договори в 2019-2020 були змушені їх платити, а ті, хто не обтяжив себе зобов'язаннями дочекалися початку нового року.

Тим часом, минулого року було 675 відмов у видачі сертифікатів і більшість з них обумовлено значними порушеннями на будівництві, безпосередньо впливають на експлуатацію будівель.

Серед причин у відмовах-відсутність інформації про документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою. Тобто, забудовники намагалися узаконити будівлю на землі, до якої не мали ніякого відношення (самовільне будівництво).

Реклама

читайте такожЩе одна багатоповерхівка Києва перейшла на дрова: в чому проблемаНагадаємо, ціни на оренду житла в Україні злетять на 10-15% протягом року. Таким чином, у столиці знімати квартиру може стати дорожче на кілька тисяч. В кінці поточного року оренда "двушки", якщо вірити прогнозу, може досягти 23 тисяч гривень, а" троячки " - 37 тисяч.

Також Главред повідомляв, що Січень в 2022 році традиційно став одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Хоча у столичне житло українці на початку 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж у 2021-му.

Читайте також: