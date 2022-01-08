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Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 році

8 січня 2022, 20:18

Вартість нерухомості може збільшитися.

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Квартири подорожчають / parklane.ua

У 2022 році в Україні подорожчає нерухомість. Ціна за квадратний метр може збільшитися на 10%.

Експерт Асоціації Фахівців Нерухомості Едуард Бразас в коментарі УНН причиною зростання цін на житло назвав коронавірус і загальну інфляцію.

"Ціни зростали і будуть рости. Це неминуче і на первинному, і на вторинному ринку нерухомості. На первинному ринку - за рахунок того, що собівартість зростає, оподаткування та інфляція", - зазначив експерт.

читайте такожНазвано найкращий час року для покупки квартири: коли житло найдешевшеЗа його словами, ціни зростуть не тільки на первинному, але і на вторинному. Однак все буде залежати від попиту і купівельної спроможності.

Експерт стверджує, що квартири продають за максимальною ціною, яку можуть собі дозволити покупці.

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читайте такожНайжахливіші ідеї для кухні або як надати дорогий вид головній зоні житла, не витративши ні копійки"Якщо глобально вдарить черговий коронакризис, то буде незрозуміло. Іпотека як фактор, який може впливати на падіння цін, ще себе не проявила поки, адже занадто мало місця займає на ринку, тому навряд чи її вплив ми будемо відчувати", - додав Бразас.

При цьому перший сплеск на ринку очікується вже в першому кварталі 2022-го. Тим часом, аналітики стверджують, що більшу кількість покупців на ринку представляють молоді люди, які не зупиняють жодні загрози.

Нагадаємо, раніше дизайнер Тетяна Астаф'єва склала перелік порад і лайфхаків для креативного і оригінального інтер'єру за невеликі гроші.

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