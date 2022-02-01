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Нерухомість в 2022 році: що і за якими цінами купують українці

1 лютого 2022, 19:27

На даний момент попит зафіксований на об'єкти, які знаходяться на завершальних стадіях будівництва і готові до продажу.

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Українці почали більше купувати квартир / pixabay.com

Як показує практика, січень в 2022 році традиційно став одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Хоча в столичне житло українці на початку 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж у 2021-му.

Як пише РБК з посиланням на дані ріелторської компанії Park Lane, попит зафіксований в середньому і високому ціновому сегменті.

"Якщо ще кілька років тому ми спостерігали високий попит на найдоступніші за ціною пропозицію, то сьогодні – це покупка квартир з хорошими характеристиками, частіше в нових будинках", - зазначила генеральний директор АН Park Lane Вікторія Барабаш.

Найбільше покупці вибирають квартирами в нових будинках ранньої забудови.

При цьому майбутні власники житлоплощі орієнтуються на такі показники, як:

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  • інфраструктура будинку;
  • комфорт проживання;
  • рекреаційні зони поруч або на території житлових комплексів.

А ось місце розташування вже не є головним критерієм вибору.

В порівнянні з січнем 2021 року та січнем 2022 року вартість квадратного метра зросла наступним чином:

  • в економ-класі на 15-17%;
  • комфорт – класі-на 18-20%;
  • бізнес – класі-23-25%;
  • преміум-сегменті - на 24-26%.

"Ціни коригувалися протягом усього минулого року. До кінця року вартість нерухомості змінилася в межах 15-26% і в січні 2022-го ми бачили корекцію в середньому +3-5% на найбільш цікаві за характеристиками об'єкти", - додала експерт.

Також відомо, що покупці вибирали квартири площею 45-120 кв.м. і найбільше в таких районах, як Дарницький, Голосіївський, Шевченківський, Печерський і Дніпровський.

На даний момент попит зафіксований на об'єкти, які знаходяться на завершальних стадіях будівництва і готові до продажу.

читайте такожБудинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери в 2022 роціНагадаємо, в 2021 році у Києві подорожчала вартість комерційних приміщень у житлових комплексах. Ціни зросли на 10-15%, а на деякі об'єкти "злетіли" і на 20%. Те ж саме стосується і цін на оренду.

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