Українцям дадуть квартири коштом держави: кому і коли світить нове житло

Денис Шмигаль / УНІАН

У 2022 році в Україні планується повністю закрити чергу на житло для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час робочої поїздки в Луганську область, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Наступного року ми запланували - це ініціатива президента України Володимира Зеленського - повністю закрити чергу на житло ветеранів АТО - внутрішньо переміщених осіб. це близько 4 тис. сімей, яких ми повністю за рахунок держави забезпечимо житлом в наступному році, тобто будемо поетапно закривати черги", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, вже наприкінці цього року запрацює державна фінансова лізингова компанія, яка забезпечить житло для бюджетників – вчителів, лікарів, військових, а також внутрішньо переміщених осіб.

"Туди буде виділено близько 20 млрд грн під державні гарантії, і її основна роль – житло для таких "державних людей" і внутрішньо переміщених осіб", - підкреслив прем'єр.

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