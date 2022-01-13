Відкладати на квартиру 8 років: українцям дали сумний прогноз купівлі нового житла

В Україні дорожчає нерухомість / ema.com.ua

В Україні через подорожчання будівельних матеріалів на 30% різко зросла вартість квартир на первинному ринку.

Експерти кажуть, що слідом за цим подорожчав і вторинний ринок, йдеться в матеріалі ТСН.

Вже підраховано, скільки необхідно працювати українцям, щоб придбати квадратні метри. Для цього взяли середню зарплату в кожній області і середню вартість однокімнатної квартири.

Купівля нового житла: скільки доведеться працювати українцям

Щоб купити квартиру, найдовше працювати доведеться у Львові та Одесі. На житло в новобудові необхідно витратити близько восьми років життя за умови, що відкладати всю свою зарплату.

У Києві, щоб зібрати на нове житло, необхідно відкладати зарплату майже протягом шести років. На вторинному ринку цей термін дещо менше - більше п'яти років. Найшвидше придбати квартиру можна в Сєвєродонецьку та Краматорську.

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Іпотека на покупку житла: в чому підступ

Прискорити процес покупки можна за допомогою іпотеки. Наприклад, минулого року в Україні запустили пільгову іпотеку під 7%. В рамках цієї програми частина витрат має бути компенсована державою. У той же час число іпотечних угод невелика.

читайте такожВ Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартируФахівці пояснює це тим, що взяти іпотеку непросто. Існує обмеження за віком, розміром зарплати і навіть року здачі будинку. Наприклад, якщо будинок ввели в експлуатацію раніше 2018 року, то в минулому році іпотеку оформити вже не змогли. Крім того, з обіцяними пільговими відсотками не все так просто.

"Незважаючи на те, що було неодноразово оголошено про програму іпотечного кредитування нижче 10% — 5, 7, 10%, реальна ситуація інша. Середня ставка іпотечного кредитування в районі 16-19% річних з усіма податками, зборами, страхуваннями", — говорить експерти.

Раніше повідомлялося, що податкова зможе провести оцінку операцій з купівлі об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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