Відкладати на квартиру 8 років: українцям дали сумний прогноз купівлі нового житла

Слідом за первинним ринком в Україні подорожчав і вторинний ринок.
В Україні через подорожчання будівельних матеріалів на 30% різко зросла вартість квартир на первинному ринку.
Експерти кажуть, що слідом за цим подорожчав і вторинний ринок, йдеться в матеріалі ТСН.
Вже підраховано, скільки необхідно працювати українцям, щоб придбати квадратні метри. Для цього взяли середню зарплату в кожній області і середню вартість однокімнатної квартири.
Купівля нового житла: скільки доведеться працювати українцям
Щоб купити квартиру, найдовше працювати доведеться у Львові та Одесі. На житло в новобудові необхідно витратити близько восьми років життя за умови, що відкладати всю свою зарплату.
У Києві, щоб зібрати на нове житло, необхідно відкладати зарплату майже протягом шести років. На вторинному ринку цей термін дещо менше - більше п'яти років. Найшвидше придбати квартиру можна в Сєвєродонецьку та Краматорську.
Іпотека на покупку житла: в чому підступ
Прискорити процес покупки можна за допомогою іпотеки. Наприклад, минулого року в Україні запустили пільгову іпотеку під 7%. В рамках цієї програми частина витрат має бути компенсована державою. У той же час число іпотечних угод невелика.
читайте такожВ Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартируФахівці пояснює це тим, що взяти іпотеку непросто. Існує обмеження за віком, розміром зарплати і навіть року здачі будинку. Наприклад, якщо будинок ввели в експлуатацію раніше 2018 року, то в минулому році іпотеку оформити вже не змогли. Крім того, з обіцяними пільговими відсотками не все так просто.
"Незважаючи на те, що було неодноразово оголошено про програму іпотечного кредитування нижче 10% — 5, 7, 10%, реальна ситуація інша. Середня ставка іпотечного кредитування в районі 16-19% річних з усіма податками, зборами, страхуваннями", — говорить експерти.
Раніше повідомлялося, що податкова зможе провести оцінку операцій з купівлі об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.
Читайте ще:
- Українцям дадуть квартири за рахунок держави: кому і коли світить нове житло
- Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири
- Після Нового року ціни на квартири скакнуть вгору: експерти назвали причину