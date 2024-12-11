Мобілізація 18-річних: військовий висловився про зниження призовного віку

Єгор Фірсов вважає, що молодих людей краще залишити поза військовими діями, даючи їм час на розвиток і освіту.

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Єгор Фірсов висловився про зниження мобілізаційного віку / колаж: Главред, фото: Fb Фірсова, УНІАН

Основні тези Фірсова:

В Україні вистачає людей, які могли б поповнити ЗСУ

Держава має зосередитися на правильній організації мобілізації

В Україні достатньо людей, щоб проводити мобілізацію, яка на сьогодні передбачена законодавством, і не зменшувати мобілізаційний вік. Таку думку висловив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов в ефірі "Радіо Свобода".

"Я проти того, щоб мобілізували 18-ти річних. У нас вистачає людей: спортсменів, поліцейських, інших категорій населення, які могли б поповнити Збройні сили. Я коли був у відпустці в Києві, приїхав до спортзалу, то не мав змоги припаркуватися, ніде було стати. Це не жінки приїхали. Я зайшов у спортзал, там кожна друга-третя людина - міцний чоловік", - сказав Фірсов. відео дня

На його думку, держава має зосередитися на правильній організації мобілізації серед тих, хто вже у віці та фізичному стані, придатному для служби. Він вважає, що молодих людей краще залишити поза військовими діями, даючи їм час на розвиток та освіту.

Інфографіка закону про мобілізацію / фото: Главред

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. За його словами, необхідно зосередитися на забезпеченні наявних бригад.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив: якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих.

На сьогодні Україна не потребує мобілізації чоловіків 18-25 років. Про це заявив представник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський.

Старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко вважає, що поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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