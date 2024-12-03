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"Бронь" до 12 місяців: в Україні оновили статус критично важливих підприємств

Маріна Фурман
3 грудня 2024, 13:35
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Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями.
мобилизация
Бронювання від мобілізації / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основне:

  • В Україні відновили надання статусу критичності підприємствам для бронювання від мобілізації
  • Компанії можуть забронювати військовозобовʼязаних до 12 місяців

В Україні оновили статус критично важливих підприємств за новими критеріями. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Зокрема, це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер.

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"Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – заявила Свириденко.

Вона додала, що за перші два дні відновлення бронювання через "Дію", компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисячі працівників.

У документі нагадують, що підприємства, які ще не оновили, але мають активний статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності вони зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців.

Бронювання військовозобов’язаних в Україні - новини за темою

З 1 грудня Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Як писав Главред з посиланням на Кабінет Міністрів, в Україні оновили правила бронювання від мобілізації, зокрема, розширено перелік професій, що мають право на відстрочку. Згідно з постановою, бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які працюють протезистів-ортезистами, техніками-протезистами-ортезистами, інженерами-технологами-протезистами, інженерами-протезистами й механіками протезно-ортопедичних виробів.

Нещодавно в Мінекономіки повідомляли, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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Що відомо про Мінекономіки?

Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

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мобілізація Минэкономики Бронь від мобілізації економічне бронювання
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