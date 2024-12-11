Зеленський міг зіпсувати стосунки з Байденом через мобілізацію 18-річних - ЗМІ

Президент України різко висловився на адресу Вашингтона через зниження мобілізаційного віку.

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У ЗМІ звинуватили Зеленського в "атаці" на Байдена / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відмовився знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, що негативно позначилося на відносинах із главою Білого дому Джо Байденом.

Як пише The Telegraph, американські чиновники закликали своїх українських колег мобілізувати чоловіків віком від 18 років на фронт. Зеленський, зі свого боку, публічно заявив, що пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік в Україні. Ці заяви українського президента прозвучали незадовго до того, як Байден схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 20 мільярдів доларів.

Автори матеріалу підкреслили, що Зеленський уже дуже давно не висловлювався подібним чином публічно.

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"За майже три роки конфлікту між двома лідерами було чимало суперечок, але суперечка, яка почала розгортатися минулого тижня, може стати тією, що покладе їм усім край", - пише The Telegraph.

"Володимир Зеленський, можливо, щойно віддав останні накази щодо своїх стосунків із Джо Байденом, здійснивши одну з найвідвертіших атак на президента, який залишає посаду", - зазначили журналісти.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив: якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати і навчити нових мобілізованих.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. За його словами, необхідно зосередитися на забезпеченні наявних бригад.

На сьогодні Україна не потребує мобілізації чоловіків 18-25 років. Про це заявив представник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський.

Старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко вважає, що поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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