За хакерською атакою стоїть ГРУ РФ: які сервіси зараз не працюють в Україні

Наразі роботу всіх реєстрів призупинено. Є їхні резервні копії за весь час, тож з часом вони відновлять роботу у звичайному вигляді.

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Через хакерську атаку в Україні не працює низка сервісів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, picabay

Ви дізнаєтеся:

Хто влаштував хакерську атаку на українську інфраструктуру

Які сервіси зараз не працюють

Чи був витік даних українців

В Україні сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що кібератаку на українську інфраструктуру здійснили хакерські угруповання, пов'язані з Головним управлінням розвідки РФ.

Представник СБУ та віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанишина на спільній пресконференції повідомили, що за фактом кібератаки порушено кримінальне провадження, а за атакою може стояти хакерське угруповання ГРУ РФ.

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Наразі роботу всіх реєстрів призупинено. У СБУ не змогли відповісти, чи отримав ворог доступ до інформації з реєстрів.

Стефанишина сказала, що є резервні копії реєстрів за весь час, тому коли буде безпечно, вони відновлять їхню роботу у звичайному вигляді, ризику невідворотності немає.

Раніше Стефанишина повідомила, що внаслідок хакерської атаки було тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. За її словами, зараз разом із командою та фахівцями інших служб проводиться робота з протидії кібератаці та відновлення систем.

"Уже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", - написала Стефанишина у Facebook.

За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів - немає.

Насамперед будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їхнє обтяження.

Час першочергового оновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому", - додала міністр.

Які сервіси зараз не працюють

Через оновлення державних реєстрів на порталі Дія тимчасово не працює частина сервісів:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

Витяг з ЄДР;

Реєстрація ТОВ;

Перехід ТОВ на модельний статут;

Будівельні послуги;

Бронювання працівників;

Перереєстрація авто;

Шлюб онлайн;

Актові записи;

Будівельні послуги;

Реєстрація права власності на майно;

Інформаційна довідка щодо ДРРП;

Кредити ВПО;

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога на дитину одинокій матері або батькові;

Будівельні послуги;

Є-Оселя;

Є-Відновлення;

Є-відновлення для бізнесу;

Повідомлення про ремонтні роботи;

Бронювання за сертифікатом;

Міжнародний реєстр збитків;

Заява про шлюб;

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

Зазначається, що технічні роботи проводяться Національними інформаційними системами.

Тим часом у Головному сервісному центрі МВС України повідомили, що наразі призупинено надання окремих реєстраційних послуг із транспортними засобами, пов'язаними зі зміною власника:

за договором купівлі-продажу, укладеним у сервісному центрі МВС, у суб'єктів господарювання, у нотаріуса, у ЦНАПі та через застосунок Дія;

за договором дарування, обміну, у спадок;

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Водночас залишаються доступними послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових і тих, що ввозяться з-за кордону);

встановлення газового обладнання автомобіля;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (приймання іспитів, видача водійського посвідчення);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

Зазначається, що IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру.

"Терміни відновлення роботи реєстру поки що не відомі. Щойно реєстр запрацює - сервісні центри МВС відновлять надання послуг", - додали в головному сервісному центрі МВС.

Хакерські атаки на ресурси РФ - останні новини

Як писав Главред, хакерська група, яка нібито пов'язана з Україною, 7 жовтня здійснила кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа. Російська влада назвала її "безпрецедентною".

Понад 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували фахівці ГУР МО з 23 по 26 вересня. У результаті успішної операції, було повністю знищено документи і дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.

7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни. У результаті отримано доступ до 14 серверів, знищено системні файли, бази даних і резервні копії атакованих об'єктів.

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