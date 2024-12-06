"Воюй або працюй": Шмигаль розповів про рівень зарплат для броні від мобілізації

За словами прем'єра, вживаються заходи для підвищення зарплати в комунальних підприємствах.

https://glavred.net/ukraine/voyuy-ili-rabotay-shmygal-rasskazal-ob-urovne-zarplat-dlya-broni-ot-mobilizacii-10620368.html Посилання скопійоване

Шмигаль про 20 тис зарплати для броні: Це принцип "воюй або працюй" / колаж: Главред, фото: ТК Шмигаля, УНІАН

Основні тези Шмигаля:

Проведено аудит системи бронювання

Зарплати в галузях Мінекономіки, що підлягають бронюванню, проінвентаризовано

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими. Вони відповідають принципу "Воюй або працюй". Про це йшлося під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

За словами прем'єра, уряд робив кілька підходів до спроб зробити справедливу систему бронювання. Але влітку було виявлено низку тенденцій, пов'язаних зі зловживаннями бізнесом тими критеріями, які були розроблені та діяли.

відео дня

"Відповідно, було ухвалено рішення, проведено аудит системи бронювання. На підставі цього аудиту, на підставі цієї інвентаризації вже восени, в листопаді, було ухвалено рішення про встановлення дуже чітких критеріїв", - сказав прем'єр.

За його словами, середні заробітні плати в галузях, що підлягають бронюванню, Міністерством економіки були проінвентаризовані "дуже чітко на всій території України". Крім того, необхідність середнього рівня зарплати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу "Воюй або працюй".

"І це дійсно є принцип "Воюй або працюй". Або компанії працюють і наповнюють бюджет, сплачуючи відповідний рівень заробітних плат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів для того, щоб рівень заробітної плати був підвищений і відповідав середньогалузевому", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що наразі вживають певних заходів для того, щоб рівень заробітної плати був підвищений і відповідав середньогалузевому в частині комунальних підприємств.

"У частині підприємств критичної інфраструктури були введені окремі показники, і відповідно рівень бронювання там забезпечується відповідно до інших показників. Критеріїв декілька. Відповідно на сьогоднішній день Міноборони за поданням відповідних інших міністерств проводить бронювання в підприємствах критичної інфраструктури", - сказав він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років.

Також відомо, що у зв'язку з запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Читайте також:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред