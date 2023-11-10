В Україні повітряні тривоги будуть довшими: у Повітряних силах назвали причину

Російський винищувач МіГ-31К знаходиться в повітрі довше звичайного.

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В Україні збільшиться тривалість повітряної тривоги / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

В Україні може збільшитися тривалість повітряної тривоги. Все через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Окупанти відпрацьовують завдання по більш тривалому знаходженню літака в повітрі. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Раніше МіГ-31К злітав приблизно на 20 хвилин. За цей час ворог відпрацьовував зліт і посадку. Однак варто нагадати, що в попередні пів року були також тривоги тривалістю близько півтори години. За цей час винищувач виробляв все паливо.

"Зараз ворог вдався до інших завдань – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГу зростає фактично вдвічі. Маємо тривалість тоді більше 2,5 години", – сказав Гнат. відео дня

Варто відзначити, що 10 листопада через зліт МіГ-31К тривога почалася о 10:29, а відбої почалися лише о 14:20. Таким чином тривога була майже 4 години.

Обстріл України

Увечері в неділю, 5 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. В результаті "прильотів" пошкоджено житлові будинки, постраждала будівля художнього музею. Також є поранені.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що п'ятеро людей отримали поранення в результаті нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Всі госпіталізовані, медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо про те, що 6 листопада вночі РФ атакувала три регіони України. В Одесі вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесений до спадщини ЮНЕСКО.

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