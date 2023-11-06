Пошкоджено будинки, художній музей, є поранені: всі наслідки атаки РФ на Одесу

П'ятеро людей отримали поранення в результаті нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення.

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Внаслидок атаки на Одесу пошкоджено житлові будинки та музей / Колаж: Главред, фото: Суспільне , t.me/odeskaODA, МО РФ

Увечері в неділю, 5 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. В результаті "прильотів" пошкоджено житлові будинки, постраждала будівля художнього музею. Також є поранені.

Повітряні Сили України повідомили про те, що російські окупанти запустили в бік Одеси ракету. Після цього з'явилася інформація про те, що в напрямку обласного центру летять "шахеди" з боку Чорного моря.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що п'ятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі.

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У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Всіх госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.

Внаслідок удару в житлових будинках повилітали вікна. За словами міського голови Геннадія Труханова, вранці районна адміністрація працюватиме для допомоги людям, чиї будинки отримали пошкодження в результаті російської атаки.

У будинках в Одесі повилітали вікна / Фото: Суспільне

Крім того, в Одесі через російські удари серйозно постраждав Художній музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки. Мер міста повідомив, що всі музейні експонати збереглися.

"6 листопада Одеському Національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" наш архітектурний пам'ятник ракетою, що влучила поруч", - написав Кіпер у Telegram.

За його словами, проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкта в зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Наслідки атаки на художній музей в Одесі / Фото t.me/odeskaODA

Дивіться відео - Наслідки російської атаки на художній музей в Одесі:

Скріншот

Як повідомляв Главред, вранці 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи - окупанти атакували місто балістикою. Ціллю став судноремонтний завод.

В результаті атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Вночі 25 вересня РФ вдарила по готелю в Одесі. В результаті російської атаки обійшлося без жертв.

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