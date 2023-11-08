"Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський

Українські військові ведуть контрнаступ на південному напрямку і зможуть досягти результатів до кінця року. Попри те, що контрнаступ повільний, але у Києва є план дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.
Україна має план бойових дій на 2024 рік. Однак президент не може його розкрити.
"У нас є план. У нас є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, якими ми йдемо. Я не можу поділитися всіма подробицями, але у нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, а також у нас є кроки на сході", - сказав президент.відео дня
Він натякнув на те, що успіх очікується в Херсонській області. Він зазначив, що українські сили намагаються створити плацдарм на східному березі Дніпра.
Контрнаступ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що ЗСУ просуваються, але є три проблеми. Ключовими проблемами є мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. Країну чекає складна зима, яку належить пройти.
Водночас глава міноборони України Рустем Умєров розповів, що у ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку. Україна і партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки
Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватися контрнаступ ЗСУ. Завдання України досить просте - це утилізація армії Росії, підкреслив секретар РНБО.
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