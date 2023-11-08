УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
8 листопада 2023, 20:54
Володимир Зеленський зазначив, що в України є план бойових дій на 2024 рік.
ВСУ, Володимир Зеленський
Україна доб'ється успіху на фронті до кінця року / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Українські військові ведуть контрнаступ на південному напрямку і зможуть досягти результатів до кінця року. Попри те, що контрнаступ повільний, але у Києва є план дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

Україна має план бойових дій на 2024 рік. Однак президент не може його розкрити.

"У нас є план. У нас є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, якими ми йдемо. Я не можу поділитися всіма подробицями, але у нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, а також у нас є кроки на сході", - сказав президент.

відео дня

Він натякнув на те, що успіх очікується в Херсонській області. Він зазначив, що українські сили намагаються створити плацдарм на східному березі Дніпра.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що ЗСУ просуваються, але є три проблеми. Ключовими проблемами є мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. Країну чекає складна зима, яку належить пройти.

Водночас глава міноборони України Рустем Умєров розповів, що у ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку. Україна і партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки

Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватися контрнаступ ЗСУ. Завдання України досить просте - це утилізація армії Росії, підкреслив секретар РНБО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський

"Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський

20:54 Україна
РФ побирається по світу: циганить озброєння і запчастини для продовження війни – WSJ

РФ побирається по світу: циганить озброєння і запчастини для продовження війни – WSJ

19:59 Світ
Угорщина не зможе заблокувати виділення допомоги Україні - європейський комісар

Угорщина не зможе заблокувати виділення допомоги Україні - європейський комісар

19:56 Політика
Всі головні новини

Останні новини

21:10

Ви цього навіть не підозрювали: ось чому коти кусаються, коли їх гладять

20:54

"Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський

20:19

Обстріляли іноземне судно: стали відомі трагічні наслідки ракетного удару РосіїФото

20:13

"Заочку" ніхто не скасовував: у Раді пояснили помилку інтерпретації рішення

19:59

РФ побирається по світу: циганить озброєння і запчастини для продовження війни – WSJ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:56

Угорщина не зможе заблокувати виділення допомоги Україні - європейський комісар

19:37

Герой-донжуан чи подружка нареченої: названий найсексуальніший чоловік 2023 року

19:22

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

19:10

Виборів не буде і крапкаПогляд

Реклама
19:09

Вліплять 17 тисяч: за що в Україні відтепер штрафуватимуть продавців авто

19:06

"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

18:56

"Без ліків":дружина Віктора Павлика розсекретила способи лікування сина

18:33

Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

18:30

Чи перешкоджатиме Угорщина вступу України до ЄС: в ОП відповіли

18:28

Засуджує Кремль та боїться повернутися в РФ - де зараз Валерій Леонтьєв

18:25

Лише "обдаровані" 5% людей здатні на це: потрібно знайти лампочку за 9 секунд

18:02

Як швидко врятувати обвітрені губи: лайфхак від досвідченого лікаря

17:52

Патронів не буде: уряд Словаччини заблокував військову допомогу для України

17:51

Знищено старших офіцерів РФ: потужний удар обезголовив штаб угруповання ворога

17:27

"Три прильоти по центру": в ВМС повідомили деталі удару по кораблю РФ

Реклама
17:24

Який манікюр зробити на Новий рік 2024: ідеї

17:23

Жінка показала, як за допомогою тенісного м'яча прибрати старі плями на підлозіВідео

17:10

Кіт робить одну важливу дію, якщо вас любить

16:53

Загибель помічника Залужного: у ДБР висунули несподівану версіюВідео

16:50

Польща різко виступила проти вступу України до ЄС без вирішення одного питання

16:45

Це обвалить весь фронт: експерти повідомили головне завдання ЗСУ до Нового року

16:13

ЗСУ знищують окупантів на півдні: у Силах оборони розповіли про втрати

16:10

Що приготувати 9 листопада, щоб всі хвороби відступили: прикмети і заборони дня

16:00

Лікар назвав 6 ознак, що ви стаєте алкоголіком

16:00

РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб: які регіони під загрозою

15:58

Податок на дощ у Німеччині: що варто знати про дивні грошові збори в Європі

15:56

Гості "б'ються" за цю закуску: смачний рецепт, який обожнюють буквально всі

15:50

"Фуріон біснується, панове". Пташка з Азовсталі іронічно відреагувала на скандал

15:35

5 причин, чому не можна ставити гаряче в холодильник: це вбиває техніку

15:28

У Польщі скасували всі концерти "Пошлой Молли"

15:11

Рекордний цінник та виступи в РФ: Пугачова повертається на сцену - росЗМІ

15:07

"Українці на це заслуговують": Зеленський емоційно відреагував на рішення ЄК щодо України

15:03

2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років

14:53

У США "зробили крок" до схвалення передачі російських активів Україні

14:53

Втрати біля 12 тисяч: ворог готує новий штурм стратегічного міста - Барабаш

Реклама
14:42

Ліквідували 500 окупантів разом з технікою: ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь

14:33

Путіністка Успенська на пляжі виставила на показ в'яле тіло і розповіла, яка у неї вдома білизнаВідео

14:19

100% військового ПДФО на армію: Верховна Рада прийняла резонансний закон

13:44

Ліквідація колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР": у ГУР розкрили деталі

13:41

Популярний український телеведучий отримав травму і з'явився на милицях: що сталося

13:40

"Виконала 90% реформ": Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

13:27

Хлопець з дівчиною знайшли і відкрили послання в пляшці, але сильно пошкодували про цеВідео

13:10

Мама Вєрки Сердючки стала тещею - фото з весілля доньки

13:09

Чому кімнатні квіти жовтіють: чим поливати і як їх врятувати

13:05

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти