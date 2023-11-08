"Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що в України є план бойових дій на 2024 рік.

https://glavred.net/ukraine/est-plan-ukraina-dostignet-rezultatov-uzhe-do-konca-goda-zelenskiy-10515190.html Посилання скопійоване

Україна доб'ється успіху на фронті до кінця року / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Українські військові ведуть контрнаступ на південному напрямку і зможуть досягти результатів до кінця року. Попри те, що контрнаступ повільний, але у Києва є план дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

Україна має план бойових дій на 2024 рік. Однак президент не може його розкрити.

"У нас є план. У нас є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, якими ми йдемо. Я не можу поділитися всіма подробицями, але у нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, а також у нас є кроки на сході", - сказав президент. відео дня

Він натякнув на те, що успіх очікується в Херсонській області. Він зазначив, що українські сили намагаються створити плацдарм на східному березі Дніпра.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що ЗСУ просуваються, але є три проблеми. Ключовими проблемами є мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. Країну чекає складна зима, яку належить пройти.

Водночас глава міноборони України Рустем Умєров розповів, що у ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку. Україна і партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки

Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватися контрнаступ ЗСУ. Завдання України досить просте - це утилізація армії Росії, підкреслив секретар РНБО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.