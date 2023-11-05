Полетіли ракети і 'шахеди': в Одесі прогриміли потужні вибухи

У Мережі повідомляють про те, що в Одесі є "прильоти". Нібито вибух пролунав у самому центрі міста.

https://glavred.net/ukraine/poleteli-rakety-i-shahedy-v-odesse-progremeli-moshchnye-vzryvy-10514317.html Посилання скопійоване

В Одесі пролунали потужні вибухи / Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

В Одесі пролунали потужні вибухи. Місто атакували ракети та іранські дрони. Про це повідомляють в Мережі.

Повітряні Сили України повідомили про те, що російські окупанти запустили в бік Одеси ракету. Після цього з'явилася інформація про те, що в напрямку обласного центру летять "шахеди" з боку Чорного моря.

В Одесі пролунали потужні вибухи / фото: скріншот

У Мережі з'явилися відео, на яких чути вибухи в Одесі. Після них місцеві жителі, які гуляли в центрі міста, почали розбігатися в різні боки.

відео дня

Дивіться відео "прильоту" в Одесі:

В Одесі пролунали потужні вибухи / фото: скріншот

У Мережі повідомляють про те, що в результаті "прильоту" вибуховою хвилею в будинках вибило вікна.

В Одесі пролунали потужні вибухи / фото: Суспільне

Пізніше стало відомо, що в Одесі утворилася величезна воронка прямо біля житлових будинків.

В Одесі пролунали потужні вибухи / фото: Telegram

В Одесі пролунали потужні вибухи / фото: Telegram

Інформації про загиблих або постраждалих поки немає. Варто відзначити, що росіяни запустили "шахеди" не тільки по обласному центру. Про роботу ППО повідомляють також в районі та області.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер попередив, що атака ворожих безпілотників досі триває. Він попросив одеситів залишатися в укритті.

Росія готує нові удари по Україні

Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр", зауважила напередодні спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

В окупантів є достатня кількість ракет, щоб здійснювати масовані ракетні удари.

Напередодні Гуменюк також зазначала, що росіяни чекають похолодання для ударів по енергоінфраструктурі України.

Втім, Україна вже попередила, що "відповідатиме симетрично" у разі масованих атак. Зокрема, бригадний генерал Сергій Баранов невдовзі уточнив, що ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.