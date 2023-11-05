Полетіли ракети і 'шахеди': в Одесі прогриміли потужні вибухи

В Одесі пролунали потужні вибухи. Місто атакували ракети та іранські дрони. Про це повідомляють в Мережі.
Повітряні Сили України повідомили про те, що російські окупанти запустили в бік Одеси ракету. Після цього з'явилася інформація про те, що в напрямку обласного центру летять "шахеди" з боку Чорного моря.
У Мережі з'явилися відео, на яких чути вибухи в Одесі. Після них місцеві жителі, які гуляли в центрі міста, почали розбігатися в різні боки.
Дивіться відео "прильоту" в Одесі:
У Мережі повідомляють про те, що в результаті "прильоту" вибуховою хвилею в будинках вибило вікна.
Пізніше стало відомо, що в Одесі утворилася величезна воронка прямо біля житлових будинків.
Інформації про загиблих або постраждалих поки немає. Варто відзначити, що росіяни запустили "шахеди" не тільки по обласному центру. Про роботу ППО повідомляють також в районі та області.
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер попередив, що атака ворожих безпілотників досі триває. Він попросив одеситів залишатися в укритті.
Росія готує нові удари по Україні
Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр", зауважила напередодні спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
В окупантів є достатня кількість ракет, щоб здійснювати масовані ракетні удари.
Напередодні Гуменюк також зазначала, що росіяни чекають похолодання для ударів по енергоінфраструктурі України.
Втім, Україна вже попередила, що "відповідатиме симетрично" у разі масованих атак. Зокрема, бригадний генерал Сергій Баранов невдовзі уточнив, що ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку.
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