Могло бути "полювання" на конкретну людину: Сухопутні війська - про трагедію на Запоріжжі

Голова Ради резервістів Сухопутних військ порівнює цю ситуацію з ракетним ударом по кафе в Грозі.

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На Запоріжжі окупанти могли полювати на конкретну людину / Колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони, міськрада Ужгорода

Російські окупанти вдарили по 128-й бригаді на Запоріжжі, де вишикувався особовий склад. Однак є ймовірність, що проблемою став не сам захід, а "полювання" на конкретну особу. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, повідомляє Liga.net.

Цей випадок він порівняв з ударом по кафе в Грозі на Харківщині, де ракетний удар відбувся у момент поминального обіду за загиблим військовим.

"Навіть те, що ми знаємо, що там наведення було, брати-зрадники. Але ж ми знаємо, що там очікувався хтось з високопосадовців української влади. Розрахунок був на те, щоб знищити його. Ця людина через певних обставин не приїхала у село або щось сталося. Однак удар був запланований – і він стався. Навіть у переписці зрадників було видно, що вони обговорювали конкретну людину",– каже Тимочко.

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Водночас він переконаний, що подібні урочисті заходи будуть відбуватися й надалі. Тимочко наголошує, що не можна загнати людей у такий страх, щоб відмовити у повазі до військових.

Удар по 128 бригаді

Раніше стали відомі подробиці трагедії на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади. Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування має все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними.

Згодом сплили нові деталі трагедії. Виявилось, що комбриг наказав шикуватись і не прийшов. При цьому захисники чекали його до півгодини, коли за місцем їхнього розташування прилетіла ворожа ракета.

Питання трагедії на Запоріжжі винесли на засідання Ставки верховного головнокомандувача, воно стало головним під час обговорення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що комбрига відсторонили від роботи.

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