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Війна в Україні закінчиться у 2024 році - Данілов

Ангеліна Підвисоцька
9 листопада 2023, 00:01
Водночас секретар РНБО зазначив, що далеко не все залежить від української влади та військових.
Олексій Данилов, ВСУ
Війна в Україні може закінчитися у 2024 році / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, РНБО

Війна в Україні може закінчитися вже в 2024 році. Військові і влада роблять все, щоб все так і було. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас він зазначив, що не все залежить тільки від України. Данілов акцентував на тому, що Заходу варто відкинути всі сумніви з приводу поставок озброєння і не боятися "гніву" Путіна.

"Я б дуже хотів, щоб війна в 24-му році закінчилася. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут потрібно бути щирим і сказати, що не все від нас залежить ... Дуже багато залежить від партнерів", – сказав Данілов.

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Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов
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