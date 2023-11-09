Війна в Україні закінчиться у 2024 році - Данілов

Війна в Україні може закінчитися вже в 2024 році. Військові і влада роблять все, щоб все так і було. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Водночас він зазначив, що не все залежить тільки від України. Данілов акцентував на тому, що Заходу варто відкинути всі сумніви з приводу поставок озброєння і не боятися "гніву" Путіна.
"Я б дуже хотів, щоб війна в 24-му році закінчилася. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут потрібно бути щирим і сказати, що не все від нас залежить ... Дуже багато залежить від партнерів", – сказав Данілов.відео дня
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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