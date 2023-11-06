Онікс, Іскандер-М і понад 10 "шахедів": вночі РФ атакувала три регіони України

В Одесі вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесений до спадщини ЮНЕСКО.

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Наслідки нічної атаки російських окупантів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, МО рф

У ніч на понеділок, 6 листопада, в південних регіонах гриміли вибухи - окупанти атакували різними типами ракет і ударними дронами.

Як повідомили у Силах оборони Півдня, по Одесі окупанти вдарили імовірно ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Удари припали по центру міста і по законсервованій промисловій будівлі.

Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесений до спадщини ЮНЕСКО.

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"Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться у повідомленні.

15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.

"На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано", - зазначили в Силах оборони Півдня.

Також ворог направив протирадіолокаційну ракету Х-31п по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Х-59, випущена по Миколаївській області, знищена силами протиповітряної оборони.

Ракетний удар по Одесі

Увечері в неділю, 5 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. В результаті "прильотів" пошкоджено житлові будинки, постраждала будівля художнього музею. Також є поранені.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що п'ятеро людей отримали поранення в результаті нічної атаки російських окупантів по Одесі.

У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Всі госпіталізовані, медики надають всю необхідну допомогу.

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