У трьох областях України катастрофа з вакцинацією вчителів - МОН

Педагоги не збираються вакцинуватися / УНІАН

У трьох областях України критична ситуація з вакцинацією педагогів. Там вакциновано менше 10% вчителів. Йдеться про Закарпатську, Рівненську та Тернопільську області.

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, в Закарпатті та в Тернопільській області щеплення отримали по 7% педагогів, а в Рівненській - 7,2%.

Тим часом, станом на 18 листопада однією дозою препарату щеплені 95,5% вчителів країни, тобто, понад 538 тис.працівників – 83% від загальної кількості.

читайте такожОбіцяна тисяча за щеплення: детально про те, як її отриматиТакож відомо, що найбільше щеплених вчителів у Донецькій – майже 92%, Харківській – 91,3%, Черкаській – 91,1% областях.

Шкарлет додав, що дистанційне навчання діє ще в 4,7 тис.навчальних закладів, а канікули тривають в 66 школах, з них 45 – тільки в одній Миколаївській області.

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Нагадаємо, американський мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав терміни закінчення пандемії коронавірусу. За його словами, це трапиться, коли смертність від коронавірусу і загальний рівень інфікування досягнуть середніх показників сезонного грипу.

Також в Україні відкрили перший кабінет анонімної вакцинації. Він з'явився в Ужгороді. Відвідати його для отримання щеплення від коронавірусу Можуть ті, хто підробив або купив сертифікат про вакцинацію і зважився на справжнє щеплення.

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