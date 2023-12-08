В Україні вже є графіки відключення світла: коли їх почнуть застосовувати

В Україні вже склали графіки відключень світла. Їх будуть застосовувати лише в одному випадку. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.
Вона зазначила, що відключення світла в Україні можуть бути тільки при значних пошкодженнях у разі обстрілів.
"На сьогоднішній день ми не плануємо введення графіків відключень тієї генерації, яка є. І навіть якщо виникає невеликий дефіцит – у нас є можливість покривати його за рахунок імпорту з сусідніх держав", — сказала Гринчук.
Вона додала, що країна повинна бути готова до будь-яких ситуацій і забезпечити справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів.
Нещодавно стало відомо про те, що у Міненерго сподіваються, що вдасться обійтися без відключень світла в холоди. Герман Глущенко додав, що у відомстві є план "б" із застосуванням графіків.
Пізніше в "Укренерго" пояснили, де чекати відключень. У Центральному регіоні України через атаку російськими дронами пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго.
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