Відключення світла не плануються у жодному з регіонів України, але є нюанс - Міненерго

Інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-агресорки Росії, зауважили у Міненерго.

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Чи плануються відключення світла вже у листопаді? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, pixabay

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Про це повідомляє Міненерго в Telegram.

Як зазначається, у соціальних мережах нещодавно було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії.

"З цього приводу Міністерство енергетики вкотре повідомляє. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. Більше того – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії. Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України", - підкреслюють в Міненерго. відео дня

Також там звернули увагу, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-агресорки Росії. Із закінченням минулого осінньо-зимового періоду цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні.

"Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. Міненерго звертається до громадян із проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією", - зауважили у відомстві.

Чи можуть в Україні відключати світло по графіках

Раніше генеральний директор компанії-провайдера електроенергії YASNO Сергій Коваленко у відповідь на питання, чи будуть в Україні відключати світло взимку, зазначив, що це складно спрогнозувати. За його словами, відключення світла може відбуватися з двох причин: якщо буде недостатньо виробленої електроенергії або якщо внаслідок обстрілів будуть пошкоджені мережі та об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Міненерго пояснили ситуацію щодо можливих відключень світла за графіками. Там зазначили, що в Україні наразі не застосовуються графіки відключення світла. У всіх областях виробляється достатньо електроенергії, тому екстрені заходи не потрібні. Світло може зникати лише у випадках масованих ударів окупантів по енергоінфраструктурі, технологічних порушень і несприятливих погодних умов.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що в Україні будуть блекаути, але є один нюанс. Він зазначив, що енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетиці є обстріли окупантів. У країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними.

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