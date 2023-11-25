Агресори дронами пошкодили електромережі: в "Укренерго" пояснили, де чекати відключень

У Центральному регіоні України через атаку російськими дронами пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго.

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В "Укренерго" закликали людей економити електроенергію і не перевантажувати електромережі / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У Центральному регіоні України внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі "Укренерго" та лінії розподілу обленерго. Відповідно, надійність енергоживлення в регіоні знижена. Про це повідомляє пресслужба держкомпанії "Укренерго".

"Наші ремонтні бригади разом з колегами вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. У період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області", — йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали людей економити електроенергію і не перевантажувати електромережі.

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Атаки дронами по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук, прогнозується, що зима в Україні цього року буде менш суворою, ніж минула. Україна активно готувалася до зими, тоді як Росія вже не має належних ресурсів, які були на початку широкомасштабної війни.

Нещодавно Іран представив оновлену модель дронов-камікадзе Shahed-238, якою Росія За останній рік використовується для атак на українські міста. За словами представника Повітряних сил Юрія Гната, існує реальна загроза від модернізації цього безпілотного літального апарату, але Збройні Сили України активно шукають відповідне рішення.

У ніч на середу, 22 листопада, російські окупанти випустили по території України 14 дронів-камікадзе "Шахед" і одну крилату ракету Х-22.

У ніч на суботу, 25 листопада, агресори з РФ знову повторили атаку дронами - і вона, як заявив представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, була наймасовішою з моменту початку повномасштабного військового вторгнення.

Як пізніше заявили представники Повітряних сил ЗСУ, українським воїнам вдалося знищити 71 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Переважну більшість - у Київській області.

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