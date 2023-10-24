УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українців лякають "багатогодинними відключеннями світла": в Укренерго пояснили, чого чекати

Альона Вороніна
24 жовтня 2023, 11:10
У компанії заявили: інформація у мережі про відключення світла – це фейк. Графіки були складені на випадок обстрілів, а "графіку обстрілів" ніхто не знає.
Свет, электроэнергия
В "Укренерго" сказали, чи відключатимуть світло по графіках/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В "Укренерго" заявили, що інформація про нібито "багатогодинні відключення світла вже від завтра", яка поширюється у мережі – це фейк. У компанії наголошують, що опубліковані в інтернеті графіки відключень світла – це превентивний план щодо ймовірних обстрілів енергетичної інфраструктури окупантами.

Зазначається, що графіки будуть застосовані лише у разі потреби – якщо будуть сильні пошкодження енергооб’єктів внаслідок атак російських загарбників. Водночас в компанії наголошують, що ніхто не знає наперед, коли країна-агресорка РФ може завдати таких ударів, тому не варто вірити фейкам з мережі, у яких українців лякають нібито швидким впровадженням графіків відключення світла. Про це йдеться у заяві "Укренерго", яка була опублікована в Telegram.

Навіщо були складені графіки відключення електроенергії по областях

У компанії пояснили, що енергосистема – це складний технологічний організм, яким не керує одна людина. Коли "Укренерго" бачить, що у певному регіоні є дефіцит електроенергії, то цій області встановлюють ліміт споживання. Диспетчер компанії попереджає обленерго про цей ліміт, й обленерго повинне зробити так, щоб цей ліміт не перевищувати.

відео дня

Але в "Укренерго" не знають і не можуть вплинути на те, яку вулицю чи який будинок відключить обленерго, щоб виконати команду диспетчера, кажуть в компанії.

"Кого в якому порядку і на який період відключати – вирішує обленерго. Наша задача – зберегти цілісність і баланс об’єднаної енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Є лише один виняток, коли "Укренерго" може застосувати спеціальний графік аварійних відключень – якщо обленерго не виконує команду диспетчера про ліміт споживання. Тоді компанії доведеться йти на такі заходи, щоб уникнути більш серйозних наслідків. Але й у цьому разі диспетчер компанії також не бачить, які будинки або квартири відключені від електропостачання – він лише бачить зміну навантаження в мегаватах.

"Важливо зрозуміти – масовані ракетно-дронові атаки росіян були спрямовані на те, щоб позбавити українську енергосистему керованості. Щоб українські диспетчери не могли ані відключити, ані включити, ані жодним іншим чином керувати енергосистемою. І ми свідомі того, що держава-терорист намагатиметься повторити свої спроби і цієї зими", – зазначили в "Укренерго".

Коли можуть бути застосовані графіки відключень

В "Укренерго" зазначили, що на цьому питанні найбільше грають недоброчесні журналісти та автори телеграм-каналів. В компанії наголосили, що ніхто не знає розкладу російських ракетних чи дронових атак. Але зараз українська енергосистема має достатньо ресурсів, щоб забезпечити потреби усіх споживачів.

"Наголошуємо ще раз – наразі українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби всіх споживачів. Якщо не буде обстрілів – Укренерго зараз не бачить передумов для дефіциту та відключень", – зазначили в компанії.

У компанії закликали українців вірити лише офіційній інформації та підписатися на офіційні канали обленерго і Укренерго.

Чи можуть в Україні відключати світло по графіках

Раніше генеральний директор компанії-провайдера електроенергії YASNO Сергій Коваленко у відповідь на питання, чи будуть в Україні відключати світло взимку, зазначив, що це складно спрогнозувати. За його словами, відключення світла може відбуватися з двох причин: якщо буде недостатньо виробленої електроенергії або якщо внаслідок обстрілів будуть пошкоджені мережі та об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Міненерго пояснили ситуацію щодо можливих відключень світла за графіками. Там зазначили, що в Україні наразі не застосовуються графіки відключення світла. У всіх областях виробляється достатньо електроенергії, тому екстрені заходи не потрібні. Світло може зникати лише у випадках масованих ударів окупантів по енергоінфраструктурі, технологічних порушень і несприятливих погодних умов.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що в Україні будуть блекаути, але є один нюанс. Він зазначив, що енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетиці є обстріли окупантів. У країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні свет новини України відключення світла електроенергія
Реклама

Головне за день

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

22:06 Світ
"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

21:53 Україна
Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:32

Гороскоп на листопад 2023 для Близнюків: переговори, медовий місяць, завершення

22:06

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

21:55

Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

21:53

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війниВідео

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Реклама
19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

Реклама
17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

Реклама
14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти