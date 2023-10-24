Українців лякають "багатогодинними відключеннями світла": в Укренерго пояснили, чого чекати

У компанії заявили: інформація у мережі про відключення світла – це фейк. Графіки були складені на випадок обстрілів, а "графіку обстрілів" ніхто не знає.

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В "Укренерго" сказали, чи відключатимуть світло по графіках/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В "Укренерго" заявили, що інформація про нібито "багатогодинні відключення світла вже від завтра", яка поширюється у мережі – це фейк. У компанії наголошують, що опубліковані в інтернеті графіки відключень світла – це превентивний план щодо ймовірних обстрілів енергетичної інфраструктури окупантами.

Зазначається, що графіки будуть застосовані лише у разі потреби – якщо будуть сильні пошкодження енергооб’єктів внаслідок атак російських загарбників. Водночас в компанії наголошують, що ніхто не знає наперед, коли країна-агресорка РФ може завдати таких ударів, тому не варто вірити фейкам з мережі, у яких українців лякають нібито швидким впровадженням графіків відключення світла. Про це йдеться у заяві "Укренерго", яка була опублікована в Telegram.

Навіщо були складені графіки відключення електроенергії по областях

У компанії пояснили, що енергосистема – це складний технологічний організм, яким не керує одна людина. Коли "Укренерго" бачить, що у певному регіоні є дефіцит електроенергії, то цій області встановлюють ліміт споживання. Диспетчер компанії попереджає обленерго про цей ліміт, й обленерго повинне зробити так, щоб цей ліміт не перевищувати.

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Але в "Укренерго" не знають і не можуть вплинути на те, яку вулицю чи який будинок відключить обленерго, щоб виконати команду диспетчера, кажуть в компанії.

"Кого в якому порядку і на який період відключати – вирішує обленерго. Наша задача – зберегти цілісність і баланс об’єднаної енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Є лише один виняток, коли "Укренерго" може застосувати спеціальний графік аварійних відключень – якщо обленерго не виконує команду диспетчера про ліміт споживання. Тоді компанії доведеться йти на такі заходи, щоб уникнути більш серйозних наслідків. Але й у цьому разі диспетчер компанії також не бачить, які будинки або квартири відключені від електропостачання – він лише бачить зміну навантаження в мегаватах.

"Важливо зрозуміти – масовані ракетно-дронові атаки росіян були спрямовані на те, щоб позбавити українську енергосистему керованості. Щоб українські диспетчери не могли ані відключити, ані включити, ані жодним іншим чином керувати енергосистемою. І ми свідомі того, що держава-терорист намагатиметься повторити свої спроби і цієї зими", – зазначили в "Укренерго".

Коли можуть бути застосовані графіки відключень

В "Укренерго" зазначили, що на цьому питанні найбільше грають недоброчесні журналісти та автори телеграм-каналів. В компанії наголосили, що ніхто не знає розкладу російських ракетних чи дронових атак. Але зараз українська енергосистема має достатньо ресурсів, щоб забезпечити потреби усіх споживачів.

"Наголошуємо ще раз – наразі українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби всіх споживачів. Якщо не буде обстрілів – Укренерго зараз не бачить передумов для дефіциту та відключень", – зазначили в компанії.

У компанії закликали українців вірити лише офіційній інформації та підписатися на офіційні канали обленерго і Укренерго.

Чи можуть в Україні відключати світло по графіках

Раніше генеральний директор компанії-провайдера електроенергії YASNO Сергій Коваленко у відповідь на питання, чи будуть в Україні відключати світло взимку, зазначив, що це складно спрогнозувати. За його словами, відключення світла може відбуватися з двох причин: якщо буде недостатньо виробленої електроенергії або якщо внаслідок обстрілів будуть пошкоджені мережі та об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Міненерго пояснили ситуацію щодо можливих відключень світла за графіками. Там зазначили, що в Україні наразі не застосовуються графіки відключення світла. У всіх областях виробляється достатньо електроенергії, тому екстрені заходи не потрібні. Світло може зникати лише у випадках масованих ударів окупантів по енергоінфраструктурі, технологічних порушень і несприятливих погодних умов.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що в Україні будуть блекаути, але є один нюанс. Він зазначив, що енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетиці є обстріли окупантів. У країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними.

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