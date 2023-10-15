В Україні склали графіки відключення електрики: де його не буде по 7 годин поспіль

До 1 жовтня енергокомпанії у сприянні з органами місцевої влади закінчили розробку графіків відключення струму. Деякі профільні компанії опублікували ці графіки ще у вересні, інші – тільки недавно. Як повідомляє портал "Обозрєватєль", свої графіки показала компанія ДТЕК (вони стосуються Києва та області, а також Одеської та Дніпропетровської областей).
"Графіки відключень розміщені на сайтах постійно, цілий рік. Однак вони не застосовуються", – пояснили в організації.
Тобто графіки будуть застосовувати тільки в тому випадку, якщо буде така необхідність. А необхідність може виникнути з двох причин:
- обмежена генерація не зможе покрити потреби струму;
- через нові обстріли з боку РФ енергетичні об'єкти вийдуть з ладу.
Експерти сходяться на все, що ймовірність обстрілів – головний ризик для енергосистеми. Затишшя останніх кількох тижнів може бути лише підготовкою. Представники британської розвідки вже заявили, що росіяни всього лише накопичують ракети ‒ для того, щоб завдати напередодні опалювального сезону удару по критичній інфраструктурі.
Наприклад, в Київській області графік виглядає так ‒ дві години без електроенергії, чотири години можливих відключень і дві години гарантовано з електроенергією.
А ось в Києві більш складна ситуація очікується. Енергетики припускають, що тривалість гарантованих відключень складе чотири години, протягом трьох годин – період можливих відключень. І лише дві години - гарантований період зі світлом.
У Дніпрі можливий графік відключень чотири на вісім. Тобто жителі Дніпра, цілком ймовірно, будуть чотири години з електроенергією і приблизно стільки ж – без неї.
В Одеській області графік попередній складено так - три години з відключеннями, три години з можливими відключеннями і три години з електроенергією. Таким чином, найскладніша ситуація – у столиці. Тут є проблема з доставкою та розподілом електроенергії.
Разом з тим, кажуть експерти, в Києві через велику кількість стратегічних об'єктів також найнадійніша система ППО.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що в Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.
Шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекаута. В Україні можуть заборонити вимикати світло шести категоріям громадян, які є вразливими споживачами.
В "Укренерго" дали поради українцям, як пережити зиму. удрицький розповів, що у разі обстрілів з боку Росії Україні може не вистачити електроенергії на зиму. Однак зараз йде активна підготовка до зимового сезону.
Більше важливих новин:
- Українцям озвучили тариф на світло в жовтні: на яку суму доведеться розщедритися
- Світло відключатимуть не всім: кому з українців не доведеться сидіти в темряві
- Україна готова до підвищення тарифів на газ і світло, як рекомендує США