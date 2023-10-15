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В Україні склали графіки відключення електрики: де його не буде по 7 годин поспіль

Дмитро Відоменко
15 жовтня 2023, 22:23 оновлено 15 жовтня, 22:24
Енергокомпанії у сприянні з чиновниками розробили графіки відключення струму. Деякі опублікували ці графіки ще минулого місяця, інші – тільки недавно.
Блекаут, лампочка
Графіки відключення світла будуть застосовувати лише в тому випадку, якщо буде така потреба / колаж Главред, фото УНІАН

До 1 жовтня енергокомпанії у сприянні з органами місцевої влади закінчили розробку графіків відключення струму. Деякі профільні компанії опублікували ці графіки ще у вересні, інші – тільки недавно. Як повідомляє портал "Обозрєватєль", свої графіки показала компанія ДТЕК (вони стосуються Києва та області, а також Одеської та Дніпропетровської областей).

"Графіки відключень розміщені на сайтах постійно, цілий рік. Однак вони не застосовуються", – пояснили в організації.

Тобто графіки будуть застосовувати тільки в тому випадку, якщо буде така необхідність. А необхідність може виникнути з двох причин:

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  • обмежена генерація не зможе покрити потреби струму;
  • через нові обстріли з боку РФ енергетичні об'єкти вийдуть з ладу.

Експерти сходяться на все, що ймовірність обстрілів – головний ризик для енергосистеми. Затишшя останніх кількох тижнів може бути лише підготовкою. Представники британської розвідки вже заявили, що росіяни всього лише накопичують ракети ‒ для того, щоб завдати напередодні опалювального сезону удару по критичній інфраструктурі.

Наприклад, в Київській області графік виглядає так ‒ дві години без електроенергії, чотири години можливих відключень і дві години гарантовано з електроенергією.

А ось в Києві більш складна ситуація очікується. Енергетики припускають, що тривалість гарантованих відключень складе чотири години, протягом трьох годин – період можливих відключень. І лише дві години - гарантований період зі світлом.

У Дніпрі можливий графік відключень чотири на вісім. Тобто жителі Дніпра, цілком ймовірно, будуть чотири години з електроенергією і приблизно стільки ж – без неї.

В Одеській області графік попередній складено так - три години з відключеннями, три години з можливими відключеннями і три години з електроенергією. Таким чином, найскладніша ситуація – у столиці. Тут є проблема з доставкою та розподілом електроенергії.

Разом з тим, кажуть експерти, в Києві через велику кількість стратегічних об'єктів також найнадійніша система ППО.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що в Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

Шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекаута. В Україні можуть заборонити вимикати світло шести категоріям громадян, які є вразливими споживачами.

В "Укренерго" дали поради українцям, як пережити зиму. удрицький розповів, що у разі обстрілів з боку Росії Україні може не вистачити електроенергії на зиму. Однак зараз йде активна підготовка до зимового сезону.

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війна Росії та України відключення світла блекаут
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