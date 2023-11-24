"Є план "Б": У Міненерго сподіваються, що вдасться обійтися без відключень світла в холоди

У Міністерстві енергетики сподіваються, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку, хоча є план б із застосуванням графіків відключень.

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У Міненерго є план "Б" на випадок російських обстрілів із застосуванням графіків відключення світла / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Міністерства енергетики України Герман Галущенко зазначив, що російські окупанти намагаються знищити максимальну кількість об'єктів вітчизняної енергосистеми. У відомстві сподіваються, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку. Про це чиновник розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Галущенко нагадав, що у 2022 році перший масований удар по енергетичній інфраструктурі України ворог завдав 10 жовтня, коли окупанти випустили близько сотні ракет по об'єктах генерації.

"Все, що можна було зробити максимально, нами зроблено", — сказав чиновник.

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У Міністерстві енергетики сподіваються, каже Галущенко, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку, хоча і відомстві є план "Б" із застосуванням графіків.

"Вони розроблені (графіків відключень — Главред), відбувалися відповідні тренування по всіх регіонах, з точки зору, як повинні діяти кожна конкретна область, або кожен конкретний регіон. У разі застосування графіків, вони доведені до уваги всім і вони всі знають, як ці графіки застосовувати. Ключове те, що ми винесли з минулої зими, при розробці таких графіків ми виходимо з максимальної справедливості", — підсумував міністр.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що Росія здійснює розвідувальні дії та намагається отримати інформацію про стан енергетичної інфраструктури України. Існує потенційна загроза нових атак на українські об'єкти. Уряд готується до подібних можливих сценаріїв.

Водночас, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вказує на те, що з наближенням осені українці готувалися до можливих нових масштабних атак від росіян. Однак зараз ворог не вдається до такої тактики і на це є обґрунтування. На жаль, це "затишшя" не означає, що Росія не повернеться до масованих обстрілів.

При цьому, як повідомляють представники британської розвідки, російські окупанти на складах зібрали достатню кількість ракет - для того, щоб продовжувати повітряні атаки по Україні. Є інформація, що країна-агресор Росія як і раніше здійснюють атаки в основному дронами - щоб "прорахувати" українську систему ППО.

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