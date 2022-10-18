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В Україні з 10 жовтня зруйновано 30% електростанцій – Зеленський

18 жовтня 2022, 12:21

Через це по усій державі почалися масові відключення електроенергії, зазначає український президент.

Владимир Зеленский, свет, электроэнергия, электростанции
В Україні з 10 жовтня зруйновано 30% електростанцій – Зеленський/ Офіс президента України, УНІАН

Внаслідок атак російських окупантів по всій території України ракетами і дронами-камікадзе у період з 10 жовтня у нашій державі було зруйновано 30% електростанцій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter. Він зазначив, що це стало причиною масових відключень електроенергії по всій країні.

Український президент наголосив, що тепер точно немає місця переговорам України з країною-агресоркою РФ.

"Інший вид російських терактів націлений на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося", – заявив Зеленський.

Зеленский

Масові удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

У понеділок, 10 жовтня, у Києві прогриміли вибухи. В результаті обстрілу з боку окупантів були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури. Через те, що були пошкоджені енергетичні об’єкти України, українці декілька днів жили в умовах віялових відключень світла.

Після того, як вдалося стабілізувати електропостачання, 13 жовтня віялові відключення світла відмінили. Проте українців закликали і надалі зменшувати використання електроенергії у пікові години.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав економити електроенергію, особливо в години пікових навантажень, тобто ввечері. За його словами, через російський ракетний терор в деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система.

Вранці 18 жовтня російські окупанти знову атакували енергетичні об’єкти по Україні, зокрема і в Києві. Після цього в Офісі президента заявили, що ракетні удари РФ по об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Не виключено, що може статися і відключення теплопостачання. В Житомирі вже немає води та електрики через руйнування одного з об'єктів.

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