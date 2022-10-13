Україна вистояла: у державі відмінили віялові відключення світла

В Україні відмінили віялові відключення світла/ УНІАН, Вікіпедія

В Україні відміняють віялові відключення світла у зв’язку з тим, що вдалося стабілізувати електропостачання.

Тому надалі поки що не планується введення графіків аварійних відключень. Про це повідомив голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

"Вчора (12 жовтня – ред.) ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", – йдеться у повідомленні.

Кудрицький зазначив, що відмова від віяльних відключень стала можливою завдяки фахівцям "Укренерго" та обленерго – вони стабілізували енергопостачання у всіх областях України. Також дуже допомогло те, що українці ощадливо споживали електроенергію у той час, коли їх про це просили.

"Разом ми вистояли у напевно найбільшій ракетній атаці на енергетичну інфраструктуру в історії", – заявив голова правління НЕК.

Проте він наголосив, що українцям ще не варто розслаблятися – ми усі повинні бути готовими до того, що країна-агресорка РФ може ще атакувати нашу державу ракетами. І саме від того, чи повторюватимуться такі атаки і чи будуть якісь руйнування, залежатиме те, чи доведеться знову відключати громадянам світло для економії.

"Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань. Обмеження – завжди крайній і вимушений захід", – наголосив Кудрицький.

У той же час він нагадав, що для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі:

вранці з 8-ї до 11-ї,

ввечері з 17-ї до 23-ї години.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

У понеділок, 10 жовтня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів становить 51, з них 42 – потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури. Через те, що були пошкоджені енергетичні об’єкти України, українці декілька днів жили в умовах віялових відключень світла.

Читайте також: