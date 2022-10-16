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Світло можуть відключати: Зеленський звернувся з проханням до українців

16 жовтня 2022, 23:23

Зеленський поставив у приклад жителів Чернігівської області, які цієї суботи обмежили своє споживання електрики на 20%.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав економити електроенергію, особливо в години пікових навантажень, тобто ввечері.

За його словами, через російський ракетний терор в деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система.

"Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні будемо свідомо ставитися до свого споживання в пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, проте дуже вагома в межах всієї енергосистеми України", – сказав президент у вечірньому відеозверненні.

"Будь ласка, зробіть більше, якщо у вас є така можливість. З 17:00 до 23:00 повинні скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", – закликав він.

Зеленський поставив у приклад жителів Чернігівської області, які цієї суботи обмежили своє споживання електрики на 20%. В цілому ж в країні в середньому споживання електрики зменшилося на 10%. Київ і область - тільки на 7%.

Володимир Зеленський

У понеділок російські окупанти завдали масований ракетний удар по Україні. Тільки до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

В результаті обстрілу сталося попадання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

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Володимир Зеленський свет ринок електроенергії
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