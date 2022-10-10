Ракетний удар по Києву: пролунали потужні вибухи, горять автівки, є жертви

Над Києвом підіймається дим після вибуху

У понеділок, 10 жовтня, в Києві прогриміли вибухи, ймовірно - в центрі міста. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Як пишуть Telegram-канали, жителі столичного Печерська говорять про три сильні вибухи. Їх також чули в інших районах Києва.

За деякими даними, спрацювала система ППО. За іншими даними, в столиці був "приліт".

Над містом піднявся дим.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав міський голова.

Радник голови МВС Антон Геращенко написав у Telegram, що одна із ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вул. Володимирській. Працюють рятувальники.

За даними Інсайдер, "у Києві точно є жертви серед мирних. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини, що мирно їхали".

Як повідомила Суспільному прессекретар ДСНС Світлана Водолага, є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучень у Києві різних місцях. Інформація уточнюється.

У Мережі з'явилися кадри із місць "прильотів". Повідомляється, що горять авто у центрі міста.

У центрі Києва горять автівки після ракетного удару

Як повідомляв Главред, вночі 10 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Всього було близько 10 "прильотів".

Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі та загиблий. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, всі відповідні служби.

Вночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні жителі, зруйновані житлові будинки. Всього загарбники випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Було випущено чотири крилатих ракети Х-22 (із Ту-22М3) і дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста і житлових кварталах.

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