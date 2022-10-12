Брак потужності: у Києві та області масово і віялово відключають світло

У Київській області в середу, 12 жовтня, через дефіцит потужності електрику відключатимуть побутовим клієнтам двох черг, а в Києві – всіх трьох черг. Про складну ситуацію йдеться у Facebook-повідомленнях ДТЕК Київські регіональні електромережі і ДТЕК Київські електромережі.

Згідно з початковим планом, відключення повинно було здійснюватися так:

1-ша черга-з 08.00 до 12.00 та з 20.00 до 24.00;

2-га черга - з 12.00 до 16.00;

3-тя черга-з 16.00 до 20.00.

Тим не менш, жителі столиці до 10.00 вже повідомляли про відключення "не в свою чергу". Як повідомляють кияни, відключення світла йдуть без жодного графіка.

"Можете пояснити, як це працює? Наприклад, моя вулиця в 3-й черзі (час 16:00-20:00), а світла немає вже зараз. Чому так?" – запитав у коментарях у ДТЕК один з клієнтів (правда, однак, не став вказувати свій район).

У Київській області електроенергію відключають в такий час (докладний список по кожному району-по цій гіперпосилання):

1-а черга-з 6 до 10 годин, з 14 до 18 годин і з 22 до 2 годин;

2-я черга-з 10 до 14 годин, з 18 до 22 годин, з 2 до 6 годин.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прес-секретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко передавати, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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