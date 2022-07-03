В Україні дозволять виїжджати за кордон ще кільком категоріям чоловіків

Кордон / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану.

Так, законопроект № 7484-1 пропонує надати право виїжджати з України чоловікам, які мають трьох і більше дітей молодше 18 років, або двоє дітей молодше 14 років, або одна дитина молодше 14 років і вагітна дружина, або одна дитина молодше 3 років.

Крім того, ініціатори альтернативного законопроекту пропонують дозволити виїжджати за кордон:

жінкам і чоловікам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінкам і чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

громадянам, які мають в інших країнах нерухомість, бізнес (як власників або співвласників), посвідку на постійне проживання;

мають діючі робочі (або спортивні) контракти, морякам (які тепер на робочих місцях часто замінюють росіян);

особам, які через надання такої можливості реально будуть приносити більше користі вітчизняній економіці (а значить і обороноздатності), ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе і сім'ї;

для участі в міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах і т. д.

Також у законопроекті запропоновано розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації серед тих, хто і так виконує важливі функції в тилу.

"Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Батьківщину зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть більш корисні для держави", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

читайте такожВиїзд чоловіків за кордон 2022: хто може виїхати з України під час воєнного стану

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для вирішення термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

Читайте також: