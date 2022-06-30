В України є те, що необхідно, щоб відкинути Росію на кордони 24 лютого - Джонсон

В України є те, що необхідно, щоб відкинути Росію на кордони 24 лютого / president.gov.ua

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що українська влада має реалістичний план, який може змінити перебіг війни.

Відповідаючи на питання про заяву президента України Володимира Зеленського про завершення війни до зими, британський прем'єр заявив, що він ставиться до цього позитивно, пише "ТСН".

Борис Джонсон погодився з необхідністю постачати в Україну нове озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, що "мають особливе значення".

"І я вражений тим, як українці ефективно вчаться їх використовувати", – зауважив прем'єр Британії.

читайте такожДжонсон пояснив, чому не варто бойкотувати саміт G20 через Путіна"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоб відкинути Росію на ті кордони, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягти", – підкреслив Джонсон.

Нагадавши, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що якби на чолі РФ була жінка, то війни Росії проти України можна було б уникнути. Нинішнього господаря Кремля Джонсон назвав прикладом "токсичної маскулінності", а "спецоперацію" Путіна - "божевільною мачо-війною".

Раніше Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія і Франція посилять військову підтримку України. Це зміцнить позиції держави у війні проти Росії і в майбутніх переговорах.

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