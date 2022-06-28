Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії - Столтенберг

Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом отримає ще більше присутності НАТО біля російських кордонів, йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга після підписання меморандуму між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, який відкриває скандинавським країнам шлях на вступ до Альянсу.

"Те, що відбувається зараз - це найшвидший процес приєднання до НАТО... і це чіткий меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відкриті", - зазначив він.

За його словами, в грудні минулого року Путін, прикриваючись гарантіями безпеки, вимагав припинити розширення Альянсу.

"Він хотів менше НАТО, але зараз Путін отримає більше НАТО біля своїх кордонів", - додав Столтенберг.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара виступає проти інтеграції Фінляндії і Швеції в НАТО. Як вважають в турецькій державі, ці країни "схожі на гостьові будинки для терористичних організацій". За словами Ердогана, у Швеції та Фінляндії ведуть свою діяльність представники робочої партії Курдистану – організації, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.

У Швеції у відповідь на заяву Ердогана відзначили, що готові до врегулювання сформованих розбіжностей. У Стокгольмі акцентували увагу на відсутність протиріч з питання вступу Стокгольма і Гельсінка в НАТО під час дискусії з турецьким зовнішньополітичним відомством.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара готова до діалогу, спрямованого на усунення перешкод для інтеграції Швеції і Фінляндії в НАТО.

"Було запропоновано спільно працювати над усуненням побоювань турецької сторони", - підкреслив Чавушоглу.

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