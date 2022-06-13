Яким чоловікам дозволять тимчасово залишати Україну при воєнному стані: відповідь Мінцифри

Певним категоріям українців дозволять ненадовго виїжджати / Колаж фото УНІАН / Держприкордонслужба

В Україні серйозно думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері. Про це в коментарі порталу ICTV заявив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для розв'язання термінових робочих питань. І, природно, за умови обов'язкового швидкого повернення таких чоловіків в Україну.

"Тут що потрібно? Необхідно, щоб усі гілки нашої влади погодилися на таке рішення ‒ насамперед у військовому відомстві. Ми бачимо - розуміння вже є. Мова йде максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо в кінцевому підсумку буде п'ять робочих днів - тиждень, то такого буде достатньо для того, щоб розв'язати питання і повернутися", — вважає заступник міністра.

Такий механізм, наприклад, передбачає - IT-роботодавець буде складати обмежений список людей (наприклад, не більше 10%). Далі - його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки. І ось вони-то і будуть видавати остаточно дозвіл на виїзд.

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Нагадаємо, раніше, 25 травня Кабінет міністрів вніс зміни в правила перетину держкордону і в порядок бронювання військовозобов'язаних, дозволивши виїзд за кордон ряду категорій.

Згідно з постановою № 615, під час дії воєнного стану, виїзд за кордон України дозволений трьом категоріям військовозобов'язаних чоловіків:

Водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволений пропуск водіїв компаній, що мають транспортні ліцензії. Йдеться про далекобійників на фурах.

Залізничник.

Спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

До того повідомлялося, що мають право на бронь від мобілізації люди, які працюють:

в органах державної влади та інших державних органах;

в органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні замовлення.

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